Скончался народный артист Татарстана Наиль Дунаев

На 85-м году жизни скончался заслуженный артист России, народный артист Татарстана Наиль Дунаев. Об этом сообщается на сайте Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, где завтра в 10.00 пройдет гражданская панихида.

Николай Дунаев родился 3 мая 1937 года. После окончания Высшего театрального училища имени Щепкина попал в труппу Татарского академического театра.

— Ведущий многоплановый актер. Мягкой, теплой творческой индивидуальности Дунаева была присуща внутренняя психологическая наполненность, жизненная убедительность. Наряду со сценической деятельностью занимался переводами, преподавал актерское мастерство в Казанском университете культуры и искусства. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, — говорится в сообщении театра.

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Елизавета Пуншева