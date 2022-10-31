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Скончался народный артист Татарстана Наиль Дунаев

12:59, 31.10.2022 1
Скончался народный артист Татарстана Наиль Дунаев
Фото: kamalteatr.ru

На 85-м году жизни скончался заслуженный артист России, народный артист Татарстана Наиль Дунаев. Об этом сообщается на сайте Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, где завтра в 10.00 пройдет гражданская панихида.

Николай Дунаев родился 3 мая 1937 года. После окончания Высшего театрального училища имени Щепкина попал в труппу Татарского академического театра.

— Ведущий многоплановый актер. Мягкой, теплой творческой индивидуальности Дунаева была присуща внутренняя психологическая наполненность, жизненная убедительность. Наряду со сценической деятельностью занимался переводами, преподавал актерское мастерство в Казанском университете культуры и искусства. Светлая память о нем сохранится в наших сердцах, — говорится в сообщении театра.

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Елизавета Пуншева
ОбществоКультура Татарстан

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комментарии

  • Анонимно 14:04
    Один из последних МОГИКАН! Великий, неповторимый артист и сын татарского народа!
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