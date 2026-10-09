На территории Казанского зооботсада готовятся разрешить строительство

Для этого изменят статус земли с природоохранного на рекреационный

Фото: Илья Репин

Казанская городская дума планирует изменить статус территории Казанского зооботсада. Речь идет о земельном участке, занятом исторической частью зооботсада.

Сейчас эта земля имеет статус зоны особого природоохранного, рекреационного и иного ценного значения (Р0). На таких участках действует строгий режим охраны, и любая хозяйственная деятельность ограничена.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Власти предлагают перевести ее в статус Р3 — рекреационную зону с общественными функциями. В зоне Р3 можно ставить гостиницы, рестораны и прочую инфраструктуру.

Это решение, по своей сути, формальный старт большой реконструкции, о которой чиновники говорят уже второй год. Общий бюджет, который называли, — 12 миллиардов рублей.

Ранее глава комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили заявлял о планах по комплексному обновлению учреждения. По его словам, территорию ждет преобразование исторической части сада в ботанический сад, восстановление оранжереи и дома Фукса, а также строительство круглогодичного дендрария.

— Историческая часть зооботанического сада превратится в парк, — говорил Шавлиашвили на встрече с туроператорами в июле этого года. Им займется компания архитекторов и ландшафтных дизайнеров мирового масштаба. — Казань получит новую площадь в центре города, один из самых красивых парков в нашей стране. Он будет нацелен уже на другую аудиторию. Это молодые люди, взрослые, но уже не семейная пара.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

В сентябре глава комитета по развитию туризма Казани сообщил «Реальному времени», что первые концепции обновленного зооботсада в Казани анонсируют в начале 2027 года.

Дмитрий Зайцев