От одного барана до 200 тысяч рублей: как помогают семьям мобилизованных в регионах. Часть 1

Фото: коллаж Никиты Коновальцева

C конца сентября российские регионы начали отчитываться о мерах поддержки мобилизованных на специальную военную операцию. Москва выделила им ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, Московская область — единовременные в сумме 200 тысяч рублей, а Санкт-Петербург и Ленинградская область — по 100 тысяч рублей. О поддержке отчитались и регионы Приволжского федерального округа. В разных субъектах семьям обещают от 50%-ной компенсации оплаты за услуги ЖКХ до устройства осиротевших на время СВО питомцев в муниципальный приют. О том, как власти регионов помогают своим жителям, — в обзоре «Реального времени».

Татарстан: 20 тысяч рублей на каждого ребенка и подарочные комплекты новорожденным

Постановлением правительства Татарстана от 20 октября утверждены дополнительные региональные меры поддержки мобилизованных.

Теперь они и их семьи могут рассчитывать на:

подарочные комплекты детских принадлежностей для новорожденных детей, которые проживают в Татарстане на постоянной основе (без учета среднедушевого дохода семьи);

первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение для пенсионеров. Также пожилые жители республики и инвалиды I и II групп могут бесплатно получать социальные услуги на дому;

преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями;

Фото: «Реальное время»

преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями;

бесплатное одноразовое горячее питание для студентов-очников, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях РТ;

бесплатное двухразовое питание для учеников 1—11 классов;

первоочередное право при обеспечении путевками в организации отдыха для семей с детьми от 7 до 17 лет;

признание безработными за срок не позднее 3 дней со дня подачи заявления о предоставлении государственной услуги по содействию в трудоустройстве;

рассмотрение бизнес-планов членов семей, признанных в установленном порядке безработными, на заседаниях экспертных советов ведется в преимущественном порядке;

внеочередное зачисление в муниципальный детский сад и освобождение от платы за него.

Фото: «Реальное время»

Власти Татарстана также рекомендовали работодателям устанавливать мобилизованным дополнительные социальные гарантии в виде единовременных выплат и предусмотреть меры поддержки членов их семей.

Кроме того, каждый ребенок из «мобилизованной» семьи имеет право на 20 тысяч рублей от Татарстана. Средства будут выделяться из Резервного фонда РТ. Предоставлением выплаты занимается Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.

«Эта выплата не автоматизирована — мы ее отрабатываем в ручном режиме. Для того, чтобы оперативно организовать работу, индивидуально в эти дни мы завершаем обход каждой семьи, где есть дети мобилизованного, и раздаем документы, в которые входят уведомление и бланк заявления», — поясняла на брифинге министр труда, занятости и соцзащиты Эльмира Зарипова.

По поручению мэра Ильсура Метшина в Казани создан штаб по поддержке таких семей. Казанские дети будут обеспечены бесплатным двухразовым горячим питанием до конца текущего учебного года. Для них также стал бесплатным проезд в общественном транспорте, посещение муниципальных, республиканских и государственных музеев и театров, зоопарка, кинотеатров во дворцах культуры, концертов в государственных концертных залах и филармонии.

Фото: Максим Платонов

Дети мобилизованных в Казани могут без взимания платы пользоваться муниципальными бассейнами, легкоатлетическими манежами и тренажерными залами. А с 1 ноября семьи мобилизованных будут освобождены от абонентской платы и платы за питание в муниципальных детских садах. Для подтверждения льгот в районных администрациях с 8 октября выдаются карты «Батыр».



Кроме того, апрельским указом президента Татарстана Рустама Минниханова семьям всех погибших военнослужащих установлена единовременная денежная выплата в размере 2 млн рублей.

Москва: ежемесячная выплата 50 тысяч рублей и компенсации в случае ранения и гибели

Начиная с 5 октября правительство Москвы оказывает поддержку семьям мобилизованных граждан. Мобилизованному из Москвы полагается ежемесячная выплата в размере 50 тысяч рублей и компенсация в случае ранения и гибели. При легком ранении — 500 тысяч, при тяжелом — 1 млн рублей, в случае гибели мобилизованного семья получит 3 млн рублей. Кроме того, предусмотрена единовременная материальная помощь семье, но в указе на сайте мэра ее сумма не раскрывается.

В Москве работает центр поддержки, где помощь уже получили 95 процентов обратившихся семей, говорится на официальном сайте мэра. К специалистам центра поддержки обратились 6,5 тысячи родственников мобилизованных граждан. Кроме того, несколько тысяч человек пришли в офисы «Мои документы», которые работают с семьями мобилизованных по вопросам оказания материальной помощи. Помощь получили 5 тысяч детей. В течение двух недель более 160 человек вне очереди получили путевки для проживания в домах ветеранов либо оформили надомное социальное обслуживание. Психологи центра провели порядка 600 сессий для взрослых и детей.

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московская область: 200 тысяч рублей и экстренная помощь малообеспеченным

Мобилизованные и добровольцы из Подмосковья и их семьи также получат региональные меры поддержки. Это единовременная выплата в 200 тысяч рублей. Они поступят автоматически после получения первой зарплаты военнослужащего. Она положена мобилизованным и добровольцам, которые пришли в военкомат после 21 сентября и имеют прописку в Московской области. А их детям в школах будут бесплатно предоставлены не только завтраки и обеды, но и возможность посещения кружков, секций, групп продленного дня.

Семьям окажут юридическую помощь, содействие в получении социальных выплат, а тем, кому необходимо, без очереди предоставят место в социальном стационаре. Пенсионерам, инвалидам I и II групп и семьям с ребенком-инвалидом предоставят бесплатные социальные услуги на дому — доставка продуктов и лекарств, уборка и питание. Малообеспеченным — государственную и экстренную помощь. Кроме того, членам семей мобилизованных и добровольцев будет оказано содействие в поиске работы, а для их жен и детей старше 16 лет организовано профобучение.

Санкт-Петербург и Ленинградская область: 100 тысяч рублей и бесплатный проезд для детей

В Смольном пообещали, что мобилизованные получат единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Добровольцам выплатят по 300 тысяч рублей. Для членов семей мобилизованных также установили ряд льгот. Среди них — бесплатное питание (завтрак и обед) для детей в образовательных учреждениях, бесплатный проезд для детей, полное освобождение от родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях, поступление в детские сады и школы без очереди, предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и регистрация в ЗАГСе в течение суток.

В Ленинградской области также предусмотрена региональная компенсация за полученные ранения в ходе СВО. 500 тысяч — в случае легкого ранения, 750 тысяч рублей при установлении II или III группы инвалидности, 1 млн рублей при установлении I группы инвалидности и 2 млн семье — в случае гибели мобилизованного.

Меры поддержки мобилизованных и их семей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях

РЕГИОН ВЫПЛАТЫ МОБИЛИЗОВАННОМУ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ДРУГИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ Москва Ежемесячная выплата в период прохождения военной службы в размере 50 тысяч рублей Единовременная выплата в случае тяжелого ранения 1 млн рублей В случае легкого ранения — 500 тысяч рублей Единовременная выплата в случае гибели либо смерти до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения 3 млн рублей Единовременная материальная помощь семье (сумма не названа) Внеочередное зачисление в детские сады по достижении возраста 1,5 года

Внеочередной перевод в другой детский сад или школу освобождение от оплаты за посещение городских и муниципальных детских садов Предоставление бесплатного двухразового горячего питания школьникам с первого по 11-й класс Предоставление бесплатного одноразового горячего питания студентам городских колледжей Первоочередное зачисление в группы продленного и освобождение от оплаты продленки Освобождение от оплаты занятий в кружках и секциях дополнительного образования Предоставление нуждающимся семьям, воспитывающим детей-инвалидов, пожилым гражданам, инвалидам I и II группы социального обслуживания на дому независимо от состава и без учета уровня доходов семьи Первоочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения социального обслуживания независимо от состава семьи Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования Содействие в поиске работы Помощь в оформлении ипотечных каникул, льгот и субсидий Оказание психологической помощи Содействие в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной поддержки Консультирование по юридическим вопросам Московская область Единовременная выплата мобилизованному — 200 тысяч рублей Внеочередное зачисление в детский сад

Освобождение от платы за детский сад Бесплатное двухразовое питание в школах Бесплатное одноразовое питание студентам очной формы обучения, в том числе в виде компенсации Зачисление на бесплатной основе в группе продленного дня Бесплатное посещение кружков Помощь в получении образования и работы Оказание психологической помощи Консультирование по юридическим вопросам Санкт-Петербург Единовременная выплата мобилизованным в размере 100 тысяч рублей, добровольцам — 300 тысяч рублей. Бесплатное питание (завтрак и обед) для детей в образовательных учреждениях Бесплатный проезд для детей Полное освобождение от родительской платы в дошкольных образовательных учреждениях Поступление в детские сады и школы без очереди Предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря Регистрация в ЗАГСе в течение суток Ленинградская область Единовременная выплата — 100 тысяч рублей 750 тысяч рублей при установлении II или III группы инвалидности; 1 млн рублей при установлении I группы инвалидности. В равных долях членам семей за каждого погибшего военнослужащего, сотрудника Росгвардии при выполнении задач в ходе специальной военной операции в размере 2 млн рублей Внеочередное место в детском саду, льгота за посещение детского сада (75% от стоимости) Бесплатное питание учащихся 5-11 классов Внеочередное место в колледжах, техникумах, лицеях Первоочередные места в домах-интернатах, центрах социального обслуживания для нуждающихся в стороннем уходе Бесплатный курс оздоровительного отдыха в Геронтологическом центре для пожилых Технические средства реабилитации в прокат бесплатного, круглосуточное сопровождение пожилых родственников через технологию «Тревожная кнопка» Членам семей на автомобильном транспорте по маршрутам регулярных перевозок в Ленинградской области полагается льготный проезд (433 рубля)

Компенсация 50% расходов на оплату ЖКУ Предоставляется в первоочередном порядке земли для ИЖС Психологическая помощь через центры занятости Переобучение, повышение квалификации, получение новых профессий Закрепление карьерных консультантов и сопровождение до трудоустройства Казань

20 тысяч рублей на каждого ребенка в рамках республиканской

меры поддержки Бесплатное двухразовое горячее питание с 10 октября и до конца текущего учебного года Бесплатный проезд в общественном транспорте Бесплатное посещение муниципальных, республиканских и государственных музеев и театров, зоопарка, кинотеатров во дворцах культуры, концертов в государственных концертных залах и филармонии Дети мобилизованных могут без взимания платы пользоваться и муниципальными бассейнами, легкоатлетическими манежами и тренажерными залами С 1 ноября семьи мобилизованных будут освобождены от абонентской платы и платы за питание в муниципальных детских садах

Как мобилизованным помогают в ПФО?

В Нижегородской области семье мобилизованного выделяют ежемесячную выплату на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей, в том числе и беременным женам. Также власти обещают компенсировать им 50% за коммунальные платежи в течение года, сумму начисленных процентов по кредитам с остатком ссудной задолженности менее 6 млн рублей до конца мобилизации, отменить плату за детсады, питание и продленку, ввести бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений дополнительного образования и обеспечить бесплатное содержание животных в приютах до возвращения мобилизованного хозяина.

В Кировской области вводят бесплатное питание для детей в школах и детсадах, внеочередное оказание медицинской помощи и услуг социального обслуживания, бесплатный проезд на общественном транспорте для детей, бесплатное санаторно-курортное лечение, бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий, а также компенсацию на газификацию в размере 100 тысяч рублей.

В Самарской области мобилизованным выплачивают единовременную сумму в размере 50 тысяч рублей на период прохождения подготовки, а также предоставляют льготы по оплате детского сада и питания в школах для детей и комплекты экипировки.

Оренбургская, Саратовская области и Удмуртия выделяют мобилизованным по 50 тысяч рублей единоразово, а Марий Эл направляет аналогичную сумму на поддержку семьи мобилизованного. Пензенская область частично компенсирует семье мобилизованного коммунальные платежи. В Чувашии участники СВО помимо всего прочего могут получить льготы по сельской ипотеке. Ставка по ней для них снижается с 3% до 0,1%. В Пермской области каждому мобилизованному выдают единовременно по 100 тысяч рублей и по 15 тысяч на каждого ребенка (в том числе студента очного отделения до 23 лет).

Меры поддержки мобилизованных в регионах Приволжского федерального округа

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ВЫПЛАТЫ МОБИЛИЗОВАННОМУ ГРАЖДАНИНУ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЕ ДРУГИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Не предусмотрено 10 тысяч беременным и на каждого ребенка ежемесячно; 50% компенсации за коммунальные платежи на год Компенсация суммы начисленных процентов по кредитам с остатком ссудной задолженности менее 6 млн рублей до конца мобилизации; Отмена платы за детсады, питание и продленку; Бесплатное посещение государственных и муниципальных учреждений допобразования; Бесплатное содержание животных в приютах до возвращения мобилизованного хозяина КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Не предусмотрено



Компенсация платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных детсадах, бесплатное питание; Внеочередное оказание медицинской помощи; внеочередное оказание услуг организаций социального обслуживания (надомное обслуживание); Бесплатный проезд на общественном транспорте для детей; бесплатное санаторно-курортное лечение; бесплатное посещение спортивных и культурных мероприятий; компенсация на газификацию до 100 тысяч рублей САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 50 тысяч рублей на период прохождения подготовки

Бесплатные детсады и школы; внеочередное предоставление мед услуг; допэкипировка для мобилизованных; помощь в трудоустройстве; путевки в детские лагеря; постановка на надомное обслуживание; бесплатная психологическая помощь ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 50 тысяч рублей единовременно

Бесплатные детсады и питание; преимущество на прием в кадетскую школу; преимущество на зачисление в бюджетные секции; путевки в детские лагеря; постановка на надомное обслуживание; бесплатная выдача технических средств реабилитации на временное пользование; бесплатные государственные музеи, театры и кино; профобучение безработным; содействие в поисках работы; ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ не предусмотрено частичная оплата ЖКУ (50%) Приоритет при зачисление в детсады, продленку, при переводе в школу; бесплатные детсады, питание и продленка; бесплатные секции; бесплатное студенческое общежитие; постановка на надомное обслуживание; внеочередное направление в дома ветеранов и другие стационарные учреждения ПЕРМСКИЙ КРАЙ 100 тысяч рублей единовременно 15 тысяч на каждого ребенка, в том числе на студентов очного отделения до 23 лет единовременно Для решения бытовых вопросов, получения социальной, психологической, юридической, материальной помощи можно обращаться в социальную защиту (адресная помощь) САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ



50 тысяч единовременно

Бесплатное питание и детсады; Внеочередной прием в детсады, в продленку и при переводе в школу Бесплатная юридическая и психологическая помощь; Освобождение от транспортных налогов; Бесплатная организация отдыха и оздоровления детей; Бесплатные секции; Бесплатный проезд на общественном транспорте для школьников; Бесплатное посещение культурных и спортивных госорганизаций; Освобождение от пеней за долги ЖКУ





УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ Не предусмотрено

Постановка на надомное обслуживание; бесплатное питание и детсады; бесплатное посещение секций; бесплатный проезд женам и детям на электротранспорте; освобождение от уплаты налогов на землю и имущество физических лиц за 2021 год; освобождение от транспортного налога

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН не предусмотрено

Песплатные детсады и питание; внеочередной прием в садик и в школу; бесплатная подготовка к школе и продленка; бесплатные секции; бесплатные лагеря; бесплатное обучение в колледжах; гарантированное место в общежитиях студентам колледжей и вузов; 60 бесплатных проездов на общественном транспорте в месяц по карте "Алга"; бесплатная продукция "Молочной кухни" при наличии медпоказателей; освобождение от транспортного налога; освобождение от платы за вывоз мусора; сертификаты не менее 100 тысяч рублей на газификацию; льготные условия участия в программе «Жилстройсбережения»; санаторно-курортное лечение; помощь при трудоустройстве; бесплатные услуги соцработников, в том числе надомное обслуживание

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 50 тысяч рублей единовременно

Надомное обслуживание; внеочередное предоставление путевок в дома-интернаты; бесплатное посещение реабилитационно-оздоровительного центра “Журавушка” РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ не предусмотрено

Бесплатные детсады и питание; бесплатные секции; надомное обслуживание; бесплатная психологическая и юридическая помощь; помощь при трудоустройстве; организация дополнительного профобразования; помощь по индивидуальным запросам (матери мобилизованных провели водопровод);

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН нет 20 тысяч на каждого ребенка единовременно Подарочные комплекты детских принадлежностей семьям с новорожденными детьми, которые проживают в Татарстане на постоянной основе (без учета среднедушевого дохода семьи); первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение для пенсионеров. Также пожилые жители республики и инвалиды I и II групп могут бесплатно получать социальные услуги на дому; преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями; преимущественное право при приеме на социальное обслуживание в реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями; бесплатное одноразовое горячее питание для студентов-очников, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в государственных профессиональных образовательных организациях РТ; бесплатное двухразовое питание для учеников 1-11 классов; первоочередное право при обеспечении путевками в организации отдыха для семей с детьми от 7 до 17 лет; признание безработным за срок не позднее 3 дней со дня подачи заявления о предоставлении государственной услуги по содействию в трудоустройстве; рассмотрение бизнес-планов членов семей, признанных в установленном порядке безработными, на заседаниях экспертных советов ведется в преимущественном порядке; дети мобилизованных имеют право на внеочередное зачисление в муниципальный детский сад и освобождены на платы за него.



УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

единовременно 50 тысяч

Ускоренная процедура регистрации недвижимости;

остальные меры рассматриваются ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА — ЧУВАШИЯ Не предусмотрено

В случае гибели мобилизованного члена семьи - 1 миллион рублей

Стипендия Главы Чувашской республики для учащихся общеобразовательных организаций (2000 рублей) Снижение ставки по льготной сельской ипотеке; бесплатное двухразовое питание в школах и детсады; бесплатное посещение кружков и секций в государственных образовательных организациях; льготное посещений организаций культуры и спорта; преимущество при приеме в организации соцобслуживания, предоставляющие услуги в стационарной и полустационарной форме; в разработке: единовременная выплата на первый взнос по ипотеке; внеочередной прием на обслуживание на дому организациями соцобслуживания; содействие в поиске подходящей работы; содействие в оформлении документов для получения выплат, а также мер социальной поддержки, на получение которых имеют право члены семей военнослужащих; оказание психологической помощи; получение бесплатной квалифицированной юридической помощи; компенсация в 2022 году части затрат на приобретение газоиспользующего оборудования, приборов учета газа, на строительство сети газопотребления в пределах границ земельного участка



По одному барану и 5 кг рыбы



Детям мобилизованных жителей Республики Тыва выплатят по 5 тысяч рублей, а их семьям выделят продуктовые наборы и одну голову мелкого рогатого скота, уголь или дрова.



«По линии Минсельхозпрода принято решение о выделении семьям по одной голове баранов, 50 кг муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости», — говорится в сообщении на сайте правительства региона. Если главу фермерского хозяйства региона призвали на службу, такому хозяйству отгрузят по 1 т фуражного зерна.

В Сахалинской области родственники мобилизованных граждан смогут получить 5 кг рыбы. На эти цели выделено порядка 9 тонн свежемороженой рыбы. А в Якутске семьям начали раздавать овощные наборы. Помимо них семьи военнослужащих в столице Якутии также начали получать единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей.



Регионы продолжают сообщать о новых мерах поддержки. О них мы расскажем во второй части нашего обзора.