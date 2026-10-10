Англичанин, обидевший Казань: что мы узнали о Турнерелли из книги «Британский татарин»

Национальный музей РТ выпустил книгу о художнике Эдварде Трейси Турнерелли. Рассказываем, что можно узнать из нее нового, а что так и осталось тайной

Фото: Реальное время

Национальный музей Республики Татарстан выпустил книгу искусствоведа и исследовательницы Диляры Шагивалеевой «Британский татарин». Это биография хорошо известного в Казани художника Эдварда Трейси Турнерелли, который жил в нашем городе в середине XIX века, преподавал в Казанском университете английский язык и оставил зарисовки видов Казани. Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова прочитала книгу и рассказывает, что из нее можно узнать нового о Турнерелли, а что требует дополнительного исследования.

Как студенческое увлечение превратилось в книгу

Диляра Шагивалеева — российский и британский искусствовед, культуролог, кандидат философских наук, независимый исследователь и профессиональный гид-переводчик. Ее основная сфера интересов — история искусства, в основном Северное Возрождение и творчество Иеронима Босха. Но еще в студенческие годы в Казани Шагивалеева увлеклась фигурой Эдварда Трейси Турнерелли. Она изучала его казанский период, но после переезда в Лондон Шагивалеева узнала о его довольно насыщенной жизни в Великобритании. При этом в России его больше знают именно как художника, а вот на родине он известен как писатель и политический деятель.

В итоге студенческое увлечение переросло в исследовательскую работу, результатом которой стала биография Турнерелли «Британский татарин». В этой книге искусствовед постаралась собрать максимально полные сведения о жизни художника в Великобритании и России. Сама по себе работа получилась небольшой: всего 192 страницы, куда вошли рисунки Турнерелли, а также внушительный список источников. При этом Шагивалеева даже в этот маленький объем смогла вместить новые сведения об объекте своего исследования, которые не были известны ранее ни в России, ни в Британии.

Документальной основой книги стали архивные документы, газетные статьи середины XIX века, мемуары. Но наибольший интерес представляет автобиография Турнерелли, которую Шагивалеева использует как источник демонстрации впечатлений художника от различных событий в его жизни. Но автор «Британского татарина» не следует тексту слепо. К примеру, Шагивалеева проводит фактчекинг поездки Турнерелли в Россию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 1835 году умирает мать художника — Маргарет Трейси Турнерелли. Это было ударом для юноши. Но еще больший удар ждал его впереди, когда через несколько месяцев отец женился второй раз. По мнению Шагивалеевой, именно это стало причиной отъезда Турнерелли из Великобритании. В мемуарах он пишет, что «покинул Англию осенью 1836 года вместе со свитой новоназначенного британского посла, направлявшегося в Российскую империю», на карете через Европу. Только, согласно расследованию Шагивалеевой, этого быть не могло, поскольку посол прибыл в Санкт-Петербург в ноябре 1835-го на корабле через Одессу.

Эти «неточности» автор книги объясняет преклонным возрастом Турнерелли: во время написании автобиографии ему исполнился 71 год. Но при этом Шагивалеева допускает, что художник мог намеренно «приукрасить» детали своей жизни (таких «неточностей» в автобиографии много), чтобы повысить свой социальный статус в глазах британских читателей.

Турнерелли в Казани

Эдвард Трейси Турнерелли прибыл в Казань 20 июня 1837 года вместе с профессором восточной словесности Казанского университета Александром Касимовичем Казем-Беком. В этот же день ожидался приезд цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Уже тогда была традиция показывать себя только с лучшей стороны, поэтому Казань украсили примерно так же, как это было сделано для чемпионата мира по футболу.

— Весь город был освещен, громадная толпа жителей всех сословий заполнила улицы, то и дело проезжали богатые экипажи, — написал Турнерелли, делясь впечатлениями от богатой иллюминации.

Кроме первых впечатлений от города, Турнерелли рассказал в автобиографии, что был представлен цесаревичу и даже «получил приглашение сопровождать наследника и его свиту в поездке в Болгары». Шагивалеева сомневается в правдивости этих слов, поскольку никаких подтверждений этому не нашлось. Но в Болгаре художник все-таки был, только позднее. Он оставил подробное описание своей поездки и несколько рисунков. До наших дней сохранилось только два: изображения Черной палаты и Большого минарета. По словам Шагивалеевой, должны быть и другие рисунки, но пока они не найдены. Искусствовед надеется, что когда-нибудь они «всплывут» и дадут больше информации как о старом городе, так и о пребывании Турнерелли в нем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казани же художник в первую очередь занимался преподаванием английского языка в 1-й гимназии и в Казанском университете, где он сблизился с местной интеллигенцией. Турнерелли был вхож в дом Карла Фукса, тот познакомил его с обычаями и бытом татарского населения Казани. Шагивалеева также делает предположение на основе личной беседы с Лией Бушканец, что Турнерелли мог давать уроки английского молодому Льву Толстому. Поскольку последний интересовался языком и даже купил самоучитель. Довольно смелое предположение.

Главным результатом пребывания Эдварда Трейси Турнерелли в Казани стали две работы, одна из которых оказалась для художника скандальной. У него набралось приличное количество рисунков, которые можно было объединить в альбом «Виды Казани, рисованные с натуры». В работах Турнерелли сохранился «деревянный» облик Казани, полностью исчезнувший после пожара 1842 года. Альбом Турнерелли издал в Лондоне в 1839 году.

В мемуарах художник пишет, что стоимость публикации альбома составила 600 футов. Шагивалеева резонно задается вопросом: откуда он взял деньги? В том же 1839 году умер отец Эдварда Турнерелли, все наследство перешло ко второй жене, а художник остался без средств к существованию. Шагивалеева отмечает, что у Турнерелли было несколько императорских перстней. Исследовательница предполагает, что художник продал один или два для оплаты изготовления альбома. Кстати, 14 видовых тоновых литографий, из которых состоял альбом, есть в книге. Они представлены несколькими разворотами, рандомно раскиданными по всему изданию «Британского татарина». Только почему-то их включили по несколько разворотов, разбивая незаконченные предложения самого текста. И непонятно: то ли картинки рассматривать, то ли текст читать.

А в 1841 году Турнерелли напечатал в Санкт-Петербурге книгу «Казань и ее жители». Она вышла на французском языке и была адресована российскому и европейскому читателю. В этой работе художник рассказал «о различных сторонах жизни Казани, включая историю, особенности архитектуры, погоду и, конечно, характеристику ее жителей». За «характеристику» и поплатился.

— Книга «Казань и ее жители» чрезвычайно интересна как редкое свидетельство эпохи. Это меткие, живые и по-европейски ироничные наблюдения за внутренней жизнью русской провинции глазами человека со стороны. Уникальные записки иностранца, показавшего скрытую от чужих глаз жизнь России с тонким британским юмором.

То, что сегодня читается с интересом, тогда, судя по всему, читали с ужасом. Турнерелли как катком прошелся по светским нравам казанского дворянства. Он отметил, что Казань пытается слепо подражать Петербургу и Парижу, получается провинциально. Дворянство охвачено игроманией вместо бесед об искусстве и науке (не сильно что-то изменилось с того времени, в лучших домах Казани за обедом искусство до сих пор не обсуждают), предпочитают танцевать и играть в преферанс. Еще он показал изнанку гостеприимства, за которым скрывается не щедрость, а тщеславие, описал чиновничество «с чисто гоголевским размахом». В общем, нажил себе предостаточно врагов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Считается, что именно выход этой книги и неприятие ее в светском обществе вынудило Турнерелли уехать из Казани. Шагивалеева считает, что это не так. Она пишет, что еще в 1840 году художник узнавал о месте преподавателя в Санкт-Петербурге, то есть до выхода книги. Только вот уехал он из Казани не в ближайший даже год. Это произошло в августе 1844 года. В целом времени с выхода книги прошло довольно много. Поэтому причины отъезда из Казани, на мой взгляд, так и остались неясны.

После Казани

А дальше начинается самое интересное. На презентации книги в Национальном музее РТ Диляра Шагивалеева говорила, что дальнейшее пребывание Турнерелли в России — ее личный вклад в изучение жизни художника. Как оказалось, местные исследователи останавливались ровно на отъезде Турнерелли из Казани, а британские изучали исключительно жизнь в Англии. Шагивалеева стала искать, что же делал художник в России еще десять лет до приезда на родину.

Как выяснила исследовательница, «1 июня 1844 года Эдуард Петрович Турнерелли подает прошение о переводе в Морской кадетский корпус» в Санкт-Петербурге. Там он в течение 10 лет и преподавал английский язык, а еще устраивал публичные лекции и групповое изучение языка, приближенное к современной методике преподавания. Шагивалеева нашла в старых архивах газеты с объявлением о наборе групп и репетиторстве. По ее словам, он был «одним из самых популярных преподавателей английского языка для широкой публики в Санкт-Петербурге». Кроме того, именно работа в столице помогла улучшить финансовое положение Турнерелли.

Но затем началась Крымская война, из-за чего он вынужден был покинуть Россию и вернуться на родину. Этот блок у Шагивалеевой довольно сомнительный. Здесь много фактической информации, есть архивные материалы и автобиография Турнерелли. Но автор использует эмоционально окрашенные выражения, которые непонятно, чем подкрепляются. «Принял тяжелое решение», «осознал трагизм сложившейся лично для него ситуации», «воспринимал гнев соотечественников болезненно», «осознание того, что его ученики и его соплеменники теперь будут убивать друг друга, не давало ему покоя». Сносок на автобиографию нет, тогда откуда Шагивалеева могла знать, что думал и чувствовал Турнерелли?

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Здесь же она пишет, что по возвращении в Лондон Турнерелли предложил нарисовать подробный план крепости в Кронштадтской бухте, чтобы легче было нейтрализовать пушки и захватить крепость. С одной стороны, это логичное решение для гражданина страны, которая воюет с другой. Но это противоречит всем тем душевным терзаниям, которые Шагивалеева излагала на двух страницах ранее.

Затем автор книги пишет, что художник «решил бороться с британскими стереотипами о России». Такое предположение можно сделать с учетом его дальнейшей деятельности, когда Турнерелли разъезжал по стране с лекциями о России в целом и о Казани в частности. Но откуда опять появилось такое утверждение — непонятно.

В целом, если не считать небольших недочетов, «Британский татарин» — познавательная книга не только для краеведов. Ее интересно прочитать любому жителю Казани, увидеть город глазами иностранца, рассмотреть, в конце концов, облик столицы Татарстана в середине XIX века. Возможно, именно эта книга станет стимулом углубиться в работы других ученых и путешественников, к примеру Родерика Мурчисона, с которым был знаком тот же Турнерелли и который посетил Казань в мае 1841 года.

Издательство: Национальный музей Республики Татарстан

Количество страниц: 192

Год: 2026

Возрастное ограничение: 12+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

