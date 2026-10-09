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Аэропорт Шереметьево предупредил о длительном ожидании рейсов

15:44, 09.10.2026

Это связано с мерами обеспечения безопасности полетов

Аэропорт Шереметьево предупредил о длительном ожидании рейсов
Фото: Дарья Пинегина

Аэропорт Шереметьево предупредил о возможном длительном ожидании рейсов, в том числе на борту самолетов. Это связано с мерами обеспечения безопасности полетов и временными ограничениями в периметре воздушного пространства аэропорта.

Рейсы выполняются по согласованию с соответствующими органами. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейса через онлайн-табло, мобильные приложения, кол-центры авиакомпаний или их чат-боты.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Напомним, аэропорты в Москве, в том числе Шереметьево, практически ежедневно приостанавливают полеты из-за введенных ограничений в столице, связанных с атаками БПЛА.

Зульфат Шафигуллин

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