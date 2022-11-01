Рустам Минниханов: страны исламского мира продолжают наращивать диалог с Россией

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Москве состоялось итоговое заседание оргкомитета по подготовке и проведению 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, его провел председатель оргкомитета, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.



Он отметил, что по распоряжению президента России Владимира Путина 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией проходило на федеральном уровне:

— Президент страны Владимир Путин не раз отмечал значительный вклад, который вносили российские мусульмане в обеспечение динамичного развития нашей родины. Сегодня ислам является неотъемлемой частью российской государственности, ее истории и культуры. Его последователями считают себя десятки миллионов российских граждан, которые защищали и будут защищать национальные интересы, — сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что мероприятие проводилось в условиях противостояния негативному воздействию западных стран:

— Этому мы противопоставили единство россиян всех вероисповеданий в отстаивании наших традиционных ценностей, — заявил он.

Хуснуллин напомнил, что основные мероприятия по празднованию юбилейной даты прошли в Республике Татарстан, и передал слово президенту Татарстана Рустаму Минниханову:

— Юбилейная дата пришлась на непростой для нашей страны период. Вооруженное противостояние на Украине и оказываемое на Россию беспрецедентное давление стали серьезным вызовом для всех нас. Тем не менее все намеченные мероприятия в рамках 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией были организованы и проведены на высоком уровне. Татарстан работал в тесном взаимодействии с федеральными органами власти, централизованными мусульманскими организациями. Отрадно, что в это непростое время страны исламского мира продолжают активно наращивать конструктивный диалог с Российской Федерацией, — указал Минниханов, перед этим поблагодарив президента страны.

Он отметил, что для России празднование юбилея имело исключительное значение.

В заседании приняли участие заместитель министра культуры России Надежда Преподобная, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, заместитель премьер-министра республики Василь Шайхразиев и другие.

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Маргарита Головатенко