Канадская поэтесса Энн Карсон — вечная фаворитка Нобелевского комитета

Нобелевскую премию по литературе получила Энн Карсон. Рассказываем, кто она такая, сколько лет в «листе ожидания» и почему ее победа не стала сюрпризом

Вчера Шведская академия объявила победителя. Нобелевскую премию по литературе получила канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. На русский язык с довольно большим опозданием перевели только две ее работы (писать она начала в 1986 году). В 2021-м в не существующем уже издательстве No Kidding Press вышла «Автобиография Красного» (1998), а в 2024-м издательский проект «Лед» опубликовал «Горько-сладкий Эрос» (1986). Литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, как Карсон шла к «Нобелю» и почему другая вечная фаворитка Маргарет Этвуд его, скорее всего, не получит.

Энн Карсон получает Нобелевскую премию по литературе

Седьмого октября букмекеры поставили Энн Карсон в фавориты вместе с китайской писательницей Цань Сюэ. Восьмого октября Шведская академия назвала победителя — Энн Карсон. Так канадская поэтесса, эссеистка и переводчица, десять лет кочевавшая в списках, оказывается в центре главной литературной новости года. Академия присудила ей премию по литературе «за смелое и новаторское творчество, которое в игривом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы». Вместе с вечной мировой славой победитель получает 12 млн шведских крон, это около 1,2 млн долларов.

Премию по литературе вручали 118 раз с 1901 по 2026 год, лауреатами стали 123 человека, из них 18 женщин, Карсон стала 19-й. Шведская писательница и журналистка Ингрид Карлберг стала постоянным секретарем 1 июня 2026 года, именно она объявила имя победителя. Карлберг сказала, что Карсон находилась в Исландии и «слушала ветер», когда академия дозвонилась до нее. «Она очень удивилась», — отметила представительница Шведской академии.

— Почти все ее [Энн Карсон] литературное творчество вращается вокруг пересечения одержимости филолога словами и желания поэта найти новое значение, — отметил председатель литературного комитета Андерс Ульссон.

Канадская писательница Энн Карсон. скриншот с сайта Iceland Review

Ульссон добавил, что на творчество Карсон повлияли многие авторы — от древних греков до Китса, Вулф и Бронте, и это «привело к игривым и ироничным работам, которые движутся не только между классической и современной поэзией, но и между разными жанрами и видами искусства».

Хроника ожиданий Энн Карсон

В 2018 году «Нобеля» по литературе не было. Шведская академия отменила премию из-за крупного скандала, связанного с обвинениями в сексуальных домогательствах и утечкой информации. На этом фоне шведские библиотекари создали Новую академию и альтернативную премию. Они составили лонг-лист из 46 писателей, среди которых было три канадца: Маргарет Этвуд, Ким Тхюи и Энн Карсон. Новая академия открыла публичное голосование, а в шорт-лист по правилам вошли двое мужчин и две женщины: Харуки Мураками, Ким Тхюи, Мариз Конде и Нил Гейман. Премию получила Конде.

В 2019 году Шведская академия объявила сразу две премии — за 2018 и 2019 годы. Букмекеры чаще всего ставили на Карсон: 5 к 1, по данным Unibet. Издание Libreriamo называло ее суперфавориткой с теми же 5/1 у Ladbrokes. Nicer Odds отдал Карсон первое место, Этвуд — второе, Конде — третье, российская писательница Людмила Улицкая* шла пятой. Итог оказался иным: премии получили польская писательница Ольга Токарчук и австрийский драматург Петер Хандке.

В 2020 году букмекеры снова держали Карсон в первой группе. Nicer Odds перечислял Конде, Улицкую*, Мураками, Этвуд и Карсон. Академия выбрала американскую поэтессу Луизу Глюк. Она стала первой женщиной-поэтом с премией после полячки Виславы Шимборской в 1996 году. В ставках Глюк шла 21-й. Она получила награду «за безошибочный поэтический голос, который суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

Реальное время / realnoevremya.ru

В 2022 году Карсон снова попала в список возможных претендентов. Правда, премию получила французская писательница Анни Эрно. В 2024-м Ladbrokes давал Карсон 20/1. Тогда же вышла ее книга «Неправильная Норма». В ней Карсон смешала короткие лекции, мини-эссе, шутки, мемуарные фрагменты и переводы с древнегреческого. Сама писательница заявила, что тексты «не связаны. Поэтому я назвала их „неправильными“». В том же году у писательницы вышли еще три книги: «Марта идущая», «Бедный Гудини» и «В моей жизни как приглашенного лектора я встречаю разных людей».

К 2026 году Карсон не была первой в списке фаворитов. 29 сентября Lit Hub опубликовал котировки Ladbrokes: Карсон — 33/1, Цань Сюэ — 10/1. При этом на бирже Kalshi Карсон держала 19%, разрыв с Ladbrokes — примерно в шесть раз. За два дня до вручения Нобелевской премии букмекерская контора Betsson сообщила, что Цань Сюэ — 5.00, Карсон занимает второе место с 7.00, Джеральд Мернейн — 8.00. Седьмого октября The Guardian назвал Карсон и Цань Сюэ фаворитами с 10/1 у Ladbrokes. Восьмого октября Академия объявила победу Карсон.

Канадский фактор: как Энн Карсон обошла Маргарет Этвуд

В 2013 году «Нобель» по литературе впервые достался Канаде. Элис Манро стала первой канадской женщиной-лауреатом с 1901 года и 13-й женщиной в истории премии. Шведская академия назвала ее «мастером современного короткого рассказа». Манро сказала:

— Я счастлива, что эта награда порадует многих канадцев. Я также рада, что она привлечет больше внимания к канадской литературе.

Здесь нужна оговорка из-за Сола Беллоу, который получил «Нобеля» в 1976 году. Он родился в Квебеке в 1915-м, но ребенком переехал с семьей в Чикаго и построил карьеру в США. Шведская академия, как, впрочем, и мировая литература, помещает его в историю американского романа. Место рождения, гражданство и литературная принадлежность не всегда совпадают. «У канадцев проблемы с самоидентификацией, и здесь такие писатели, как Маргарет Этвуд и Элис Манро, — национальные герои. В США ничего подобного нет», — объяснял писатель Михаил Иоссель. До 2026 года Манро оставалась единственной канадкой с «Нобелем» по литературе.

Канадская писательница Элис Манро. Derek Shapton / скриншот с сайта The New Yorker

После Манро «канадский фактор» держался на Маргарет Этвуд. Ее называли «неизменным фаворитом» Нобелевской премии. «С двумя признанными авторами, Энн Карсон и Маргарет Этвуд, неизбежно предсказать, что как минимум одна из двух останется без Нобелевской премии», — написал в 2024 году колумбийский обозреватель El Espectador. Карсон получила премию, а значит, Этвуд останется без нее. В этом году букмекерская контора Ladbrokes ставила на Этвуд 20 к 1.

Кстати, путь Карсон к канадскому читателю был небыстрый. Она родилась в Торонто в 1950 году. Семья часто переезжала по малым городам Онтарио, потому что отец работал в Toronto Dominion Bank. С начала 2000-х она жила в штате Мичиган с мужем Робертом Карри. В апреле 2022 года оба получили исландское гражданство и перебрались в Исландию.

Канадские издательства принимали Карсон холоднее американских. Первый сборник стихов «Короткие речи» вышел в маленьком канадском издательстве Brick Books, писательнице тогда было 42 года. Репутация Карсон в Канаде оставалась смешанной, вероятно, из-за авангардного характера ее работ. В своем творчестве писательница маневрирует между поэзией, эссе, переводом, классикой и драмой. А в 2004 году писательница и вовсе заявила:

— Моя личная поэзия — это провал.

Как Карсон шла к «Нобелю»

На протяжении творческого пути Энн Карсон собирала премии, которые вроде бы не обещали «Нобеля», но последовательно выстраивали траекторию к нему. В 2001 году она получила первый Griffin Poetry Prize за сборник Men in the Off Hours — премия стартовала в тот же год. Тогда же Карсон взяла T.S. Eliot Prize за The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos и стала первой женщиной-лауреатом этой британской награды.

В 2014-м она снова получила Griffin — за Red Doc. Карсон удивилась: «Я не то чтобы очень люблю эту книгу». А затем добавила, что уже побеждала и «думала, что это будет несправедливо». По ее словам, «она просто не идеальна», но «я не знаю, хорошая это книга или плохая. У меня есть видение, когда я начинаю, и иногда оно достигает цели, иногда нет». Жюри (Роберт Брингхерст, К. Д. Райт и Джо Шапкотт) решило иначе. Премию учредил канадский бизнесмен Скотт Гриффин вместе с попечителями, среди которых Маргарет Этвуд и Майкл Ондатже.

Энн Карсон ведет закрытый образ жизни: не разрешает себя фотографировать для интервью, редко общается с прессой. Майкл Ондатже назвал ее «самым волнующим поэтом, пишущим сегодня на английском», а Сьюзен Сонтаг поместила ее в «группу писателей, которых можно пересчитать по пальцам одной руки».

В 2020 году Карсон получила Премию принцессы Астурийской по литературе. Жюри отметило, что она «достигла высот интенсивности и интеллектуальной основательности, которые ставят ее среди самых выдающихся писателей современности». Творчество Энн Карсон «держится на союзе эмоции и мысли, на изучении традиции и обновленном присутствии гуманитарных наук». На премию претендовали 28 кандидатов из 17 стран. Карсон стала третьей женщиной подряд, получившей эту награду, и девятой за 40 лет истории премии. Среди прошлых лауреатов была, кстати, и Маргарет Этвуд. Ее выдвинул член Королевской академии испанского языка Хосе Антонио Паскуаль Родригес.

Канадская писательница Маргарет Этвуд. скриншот с сайта Chronogram

В 2021 году Карсон получила PEN/Nabokov Award for Achievement in International Literature — 50 тысяч долларов США. Жюри в составе Лили Хоанг, Джумпи Лахири, Нила Мукерджи, Элиф Шафак и Джастина Торреса написало благодарность в форме поэмы: «За пересечение границ снова и снова. За отказ, допрос и переопределение унаследованных форм и жанров. За необычное сплетение классики и авангарда. За преображающие переводы. За то, что ошеломляет нас. За ее гетеродоксию, гибридность и веселость. За ее серьезность и остроумие. За ее игривую эрудицию. За то, что заставляет петь невообразимый дуэт филологии и горя. Потому что она poikilos, „сверкает переменами и двусмысленностью“».

В 2025 году Paris Review вручил Энн Карсон Hadada за достижения в области литературы. Издатель журнала Мона Симпсон сказала:

— Чтение Энн Карсон похоже на то, как открываешь коробку и находишь внутри цирк: трапеции, полеты формы, женщина идет по канату. Атмосфера напряжена риском и песней. Античность никогда не казалась такой живой. Внизу перехватывает дыхание. Разные чувства толкаются: трепет, игра, горе, тоска, изумление.

Также в 2025 году Карсон получила Международную литературную премию имени Збигнева Херберта. На церемонии в Национальной библиотеке Польши 11 июня 2025 года Карсон сказала:

— Я люблю думать. Мне кажется, это одно из самых захватывающих занятий человека. И если вы хотите записать, переписать или поймать это захватывающее чувство мысли, лучший механизм — поэма.

Польская поэтесса Кристина Домбровская добавила, что Карсон называет длинные поэмы «романами» или «эссе». И отметила, что при этом писательница «не покидает сферу поэзии и даже расширяет ее границы или делает их безграничными».

Почему «сюрприза» с «Нобелевкой» не получилось

По регламенту, к апрелю комитет Шведской академии отбирает 15—20 предварительных кандидатов, к маю — пять. Члены академии читают их летом. В начале октября голосуют, и кандидат, получивший больше половины голосов, становится лауреатом.

Реальное время / realnoevremya.ru

Несмотря на то что каждый год букмекеры публикуют список предполагаемых номинантов, их фавориты редко побеждают. В 2010 году Марио Варгас Льоса шел 25-м за день до своей победы. В 2011-м фаворитом был Адонис, а премию получил Тумас Транстрёмер, который шел вторым. В 2008-м Адонис и Клаудио Магрис делили первое место, а лауреатом стал Жан-Мари Гюстав Леклезио. В 2016-м критик TNR дал свой прогноз: «Не Боб Дилан, это точно». Дилан победил. Мо Янь в 2012 году стал редким исключением: он шел фаворитом с коэффициентом 8/1. У Ласло Краснахоркаи за год до победы было 6/1. Хан Ган шла с 33/1. Про Юна Фоссе источники расходятся: Euronews называет его «почти не фигурирующим», а Betsson — вторым в списке.

Почему сюрприза не было с Карсон? Она десять лет жила в списках. «Повторяющаяся закономерность: авторы, которые получают сильную поддержку и от литературных экспертов, и от букмекеров, остаются ведущими претендентами из года в год. Цань Сюэ, Энн Карсон и Джеральд Мернейн — все подходят под эту модель», — объяснил глава PR Betsson Робин Олениус.

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».



Екатерина Петрова