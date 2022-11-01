«Газпром» обследовал места взрывов на «Северных потоках»

Компания «Газпром» обследовала места взрывов на «Северных потоках», заявил президент России Владимир Путин.



По его словам, «Газпром» допустили к обследованию места взрыва. Об этом вчера утром президенту доложил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Владимир Путин добавил, что были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной.

— Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров, — приводит RT слова главы государства.

27 октября в ВМС Швеции подтвердили, что судно под флагом России находится в районе ЧП на Балтике. Судно прибыло с целью проведения Россией собственного расследования. Через день, 29 октября, Минобороны России заявило, что представители британских ВМС участвовали в планировании и реализации операции по подрыву «Северных потоков».

В Германии завершили следственные мероприятия на газопроводе «Северный поток — 1». Полученные результаты изучит следственная группа, которая занимается этим делом.



6 октября сообщалось, что служба безопасности Швеции завершила расследование на месте утечек на «Северных потоках». Итоги проверки подтверждают версию о том, что причиной утечек на газопроводах стала диверсия. Власти Дании и Швеции сообщали, что утечки на «Северных потоках» произошли из-за двух взрывов мощностью в несколько сотен килограммов в тротиловом эквиваленте.

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных трубопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2». Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи со взрывами на газопроводах.

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Маргарита Головатенко