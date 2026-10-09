В Госдуму внесли проект об иностранных водительских правах у россиян

Мера разработана во исполнение постановления Конституционного суда

Фото: Айдар Раманкулов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предлагает признавать иностранные водительские удостоверения россиян, постоянно проживающих за границей, недействительными через год после въезда в Россию. Документ опубликован в думской электронной базе.

Мера разработана во исполнение постановления Конституционного суда. КС ранее признал пункт 12 статьи 25 закона «О безопасности дорожного движения» не соответствующим Конституции в той части, где он не допускает постоянно живущего за границей россиянина к управлению автомобилем по иностранным правам в период временного пребывания в России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для определения периода нахождения гражданина в РФ используется подход, уже применяемый в налоговом законодательстве. Изменения соответствуют Конвенции о дорожном движении, согласно которой иностранные права признаются до момента, когда территория становится обычным местом жительства владельца.

Ранее сообщалось, что в России с 2027 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Нововведения направлены на фиксацию процесса сдачи экзамена. Правила организации экзаменов на получение водительских прав будут обновлены.

Алсу Сабирзанова