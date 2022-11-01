Жителям Татарстана в будущем могут приходить единичные повестки для сверки данных

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

После заявления президента Татарстана Рустама Минниханова по выполнению задания по частичной мобилизации жителям республики продолжат приходить повестки, но в единичном случае. Об этом сообщает оперативный штаб по мобилизации со ссылкой на Татвоенкомат.

— Сейчас пойдут повестки для срочников. Возможны единичные повестки, которые придут гражданам для уточнения внутренней работы военных комиссариатов. Граждане также могут прийти в военкомат без повестки для уточнения своих данных, — рассказал начальник отделения по работе с гражданами Татвоенкомата Сергей Котин.

По его словам, сейчас основная работа военного комиссариата направлена на организацию призыва граждан на срочную службу.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера Минниханов сообщил, что задача по частичной мобилизации в республике выполнена.

— Призывной комиссией республики по мобилизации под руководством премьер-министра Алексея Песошина и его первым заместителем Рустамом Нигматуллиным совместно с муниципальными комиссиями под руководством глав городов и районов проведена очень большая работа. Призванные за последнюю неделю военнослужащие в настоящее время находятся в расположении воинских частей Казанского высшего командного училища, — заявил глава республики.



Также вчера мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в ходе аппаратного совещания заявил, что в ходе частичной мобилизации из автограда на боевое слаживание в танковое училище Казани направлено около 800 человек.



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Максим Кокунин