Стресс беспокоит 53% клиентов психологов, а книги о психологии занимают 10% времени чтения

Стресс, тревога и самооценка стали главными запросами россиян к психологам

Фото: Предоставлено пресс-службой издательства АСТ

Ко Всемирному дню психического здоровья сервис «КИОН Строки» и онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно» изучили, как россияне заботятся о ментальном здоровье. Данные за 2026 год показывают, что люди ищут ответы в книгах и чаще обращаются к специалистам. При этом родители стали активнее искать психологическую помощь детям и подросткам. По данным «Ясно», стресс стал самой распространенной причиной обращения к психологу: на него указали 53% клиентов. Еще 44% обратились из-за приступов страха и тревоги, а 42% — из-за нестабильной самооценки.

Отдельный рост сервис «Ясно» зафиксировал в сегменте детской и подростковой психологии. С июля по сентябрь число новых обращений родителей за помощью детям и подросткам увеличилось более чем в два раза. Чаще всего родители сообщали о тревожности ребенка — 52% обращений. Еще 38% касались низкой самооценки, а 37% — депрессивных состояний. На подростков от 12 до 16 лет пришлось три четверти обращений.

Интерес к самостоятельной работе над собой отражается и в чтении. В 2026 году психологическая литература заняла 10% всего времени чтения в «КИОН Строки». Читатели интересуются не только мышлением и привычками, но и темами самоподдержки и бережного отношения к себе.

Пятерка популярных книг по психологии в 2026 году выглядит так:

«Думай и богатей» — Наполеон Хилл. «Инструкция к себе» — Валентина Паевская. «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» — Ольга Примаченко. «Внутренняя опора. В любой ситуации возвращайтесь к себе» — Анна Бабич. «Думай медленно… Решай быстро» — Даниэль Канеман.

Книга Анны Бабич впервые вошла в первую пятерку рейтинга. В 2025 году первое место занимала работа Даниэля Канемана, а «Думай и богатей» находилась на пятой позиции. В прошлогодний топ также входили «Атомные привычки» Джеймса Клира.

Основную аудиторию психологической литературы составляют женщины: в 2026 году они обеспечили 65% читателей жанра, мужчины — 35%. Самой крупной возрастной группой стали люди от 35 до 44 лет — 39%. На читателей 45–54 лет пришлось 23% против 21% годом ранее. Доля аудитории 25–34 лет, напротив, снизилась с 17 до 14%. На людей 55–64 лет приходится 8% читателей психологической литературы. Группы 18–24 лет и младше 18 лет составляют по 6%, а люди старше 65 лет — 3%.

Эксперты отмечают, что читатели все чаще ищут в психологии практические способы справляться с трудностями. Это отражается и на работе со специалистами: за год доля когнитивно-поведенческой терапии выросла на 2,9%, а число сессий парной терапии — на 11,6%.



Екатерина Петрова