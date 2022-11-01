В Казани оглашают приговор по делу банды «Третьевские»

Как сообщает журналист «Реального времени», в Верховном суде Татарстана началось оглашение приговора по делу о бандитизме с серией вымогательств и поджогов, а также вооруженным нападением на бронированный автомобиль. По делу банды «Третьевские» обвиняются 17 человек. Чтение приговора может растянуться на два-три дня.



В прениях гособвинитель Наиль Уразбаев запросил для 13 подсудимых реальные сроки от 4 до 15 лет лишения свободы, а предполагаемого лидера бригады Артура Кунаева предложил отправить в колонию строгого режима на 16 лет. Большинство обвиняемых просили суд о полном оправдании.

Сам Кунаев в последнем слове назвал работу полицейских по этому делу дискредитацией всей правоохранительной системы и рассказал, какими способами у него пытались получить признательные показания.

