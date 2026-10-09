Курс по ИИ в России станет обязательным для учащихся 5—11-х классов

Его введут со следующего учебного года

Фото: Артем Дергунов

Курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» в России станет обязательным для учащихся 5—11-х классов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании форума «Цифровые дни Иннополиса».

Ведомство решило ввести новый курс со следующего учебного года для всех школ.

— Мы приняли решение, что со второй четверти будет апробироваться новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». А со следующего сентября, следующего учебного года, уже для всех школ с 5-го по 11-й класс будет обязательный курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность», — сказал он.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Напомним, Татарстан рассматривает искусственный интеллект как один из важнейших драйверов экономического роста и повышения качества жизни людей.

— В текущем году мы приняли республиканскую программу развития искусственного интеллекта. В ближайшие 5 лет вложим в это направление 5 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на подготовку кадров, научные исследования и создание инфраструктуры для устойчивого технологического роста. Мы понимаем, что готовить специалистов в сфере искусственного интеллекта нужно со школьной скамьи. Эту работу мы выстраиваем системно, — заявил раис республики Рустам Минниханов.



Галия Гарифуллина