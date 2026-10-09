СНГ может создать контактный центр для борьбы с киберпреступностью

С такой инициативой выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

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Совету МВД СНГ предложили разработать меры по созданию совместного контактного центра для противодействия киберпреступности. С такой инициативой выступил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета лидеров СНГ в Туркмении, передает ТАСС.

По его словам, киберпреступность растет особенно быстро и затрагивает граждан, бизнес, банки и государственные системы, поэтому требует постоянного взаимодействия между странами. Мирзиёев добавил, что терроризм, экстремизм и киберпреступность давно вышли за пределы отдельных государств.

Саммит проходит в узком и расширенном составах в национальной туристической зоне «Аваза». В нем участвует Владимир Путин, а также впервые — президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и СНГ в 2025 году превысил $110 млрд. За первую половину 2026 года объем взаимной торговли увеличился еще на 12%.

Алсу Сабирзанова