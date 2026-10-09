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В Кремле анонсировали скорый разговор Путина с Трампом

15:58, 09.10.2026

— Скоро, — сказал пресс-секретарь президента Песков

В Кремле анонсировали скорый разговор Путина с Трампом
Фото: взято с сайта whitehouse.gov

В Кремле ожидают скорую беседу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

— Скоро, — ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам ТАСС на соответствующий вопрос о вероятном звонке.

скриншот видео на канале в MAX "Кремль.Новости"

Ранее о возможном телефонном разговоре Путина и Трампа сообщали СМИ 7 октября, однако звонок не состоялся.

При этом Песков не смог ответить о сроках визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в столицу России. Их приезд ожидается в ближайшее время в октябре.

Зульфат Шафигуллин

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