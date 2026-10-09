В Кремле анонсировали скорый разговор Путина с Трампом
— Скоро, — сказал пресс-секретарь президента Песков
В Кремле ожидают скорую беседу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
— Скоро, — ответил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам ТАСС на соответствующий вопрос о вероятном звонке.
Ранее о возможном телефонном разговоре Путина и Трампа сообщали СМИ 7 октября, однако звонок не состоялся.
При этом Песков не смог ответить о сроках визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в столицу России. Их приезд ожидается в ближайшее время в октябре.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».