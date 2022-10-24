Итоги дня: «грязная бомба» Киева, пробуксовка дела ОПГ «Тукаевские», новый премьер Британии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 24 октября:
- Власти Татарстана утвердили дополнительные меры поддержки семей мобилизованных. Семьям с детьми от 7 до 17 лет предоставят первоочередное право при обеспечение путевками в организации отдыха, а членам семьи из числа пенсионеров — первоочередное право при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение. Все меры поддержки — в материале «Реального времени».
- Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании сменил Риши Сунак. Он автоматически стал премьер-министром Великобритании, после того как лидер Палаты общин Пенни Мордонт снялась с выборов и Сунак остался единственным кандидатом. Его объявили лидером правящей Консервативной партии страны. Самый молодой глава страны, первый этнический индус, выходец из международной финансовой группы, Сунак продолжит антироссийский курс британского правительства.
- Арбитражный суд Татарстана наложил обеспечительные меры в виде запрета конкурсному управляющему ОКБ им. Симонова распоряжаться имуществом КНИТУ-КАИ, неправомерно включенном в конкурсную массу предприятия-должника, а также производить в отношении него любые регистрационные действия. Речь идет о здании инжинирингового центра «КАИ-Композит» и двух технологических комплексах зарубежного производства для литья композитных конструкций и портальном фрезерном станке.
- В концу октября дневные температуры в Татарстане начнут опускаться ниже 0°С, прогнозируют в Гидрометцентре республики. Завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. В пятницу и субботу днем прогнозируется +3... -2°С.
- В Татарстане планируют учредить автономную некоммерческую организацию «Центр пчеловодства и аквакультуры РТ». С предложением создать его выступил Минсельхозпрод республики после поручения президента региона Рустама Минниханова.
- Выпуск самолетов Ту-214 на Казанском авиазаводе имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») будет снижаться по мере увеличения производства среднемагистральных лайнеров МС-21, сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. При этом он заявил, что эти воздушные судна востребованы как бизнес-джет, а в перспективе могут пополнить парк грузовых самолетов.
- Проходящая еще с 2021 года процедуру банкротства фирма ОСК «Ресурс» собирается потянуть за собой как минимум две компании, связанные с Равилем Зиганшиным: ПСО «Казань» и горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс (ГСОК) «Казань» на территории курорта «Свияжские холмы». Сам «Ресурс» уже успел приобщиться к иску о банкротстве другой компании Зиганшина — «Татдорстроя».
- Вахитовский райсуд Казани вернул в прокуратуру 240 томов уголовного дела по обвинению в поджогах, вымогательствах и аферах в составе ОПС «Тукаевские». Причина — допущенные процессуальные нарушения. В частности, суд установил: «Обвинение, содержащееся в материалах уголовного дела, не совпадает по содержанию с обвинением, предъявленным подсудимым Наилю Шайхутдинову, Геннадию Кирилову и ряду других фигурантов».
- Промышленные предприятия Татарстана смогут получить субсидию из республиканского бюджета на возмещение части затрат на приобретение нового оборудования. Ее размер — не более 20% от фактически понесенных затрат без учета НДС и в сумме, не превышающей 10 миллионов рублей, каждому победителю отбора.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра транспорта Александра Суханова, который курировал вопросы транспортной безопасности. Это сделано по его личной просьбе.
- По скорректированному прогнозному плану, по итогам 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана должны составить 458,2 миллиарда рублей. За январь — сентябрь получено 362,2 миллиарда. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени»
- Число аккредитованных IT-компаний в России в 2022 году, благодаря мерам поддержки отрасли, выросло в семь раз — до 28 тысяч. Увеличилось и количество работников в этой отрасли — до 1,7 миллиона. При этом стране не хватает еще примерно 1 миллиона IT-специалистов.
- Казанский суд обратился к военкому Татарстана с просьбой вернуть мобилизованного бойца Ильназа Галимзянова на скамью подсудимых. Экс-начальник участка центра трудовой адаптации колонии №19 в скором времени должен был пополнить ряды осужденных за коррупцию — он признался в проносе шести телефонов за взятки. После прений и последнего слова лейтенант предпочел посадке службу и накануне в составе первого эшелона мобилизованных татарстанцев отправился в зону СВО из лагеря в «Казань Экспо».
- Трещина на дороге по улице Юлиуса Фучика в Казани появилась в этом месяце из-за падения грунтопригруза. Это случилось при проходке левого перегонного тоннеля первого участка второй линии метро — от станции «100-летие ТАССР» до станции «10-й микрорайон». К 15 ноября там завершится строительство объездной дороги в направлении улицы Минской.
- На замену ограждений в 281 учреждении образования Казани в этом году потратили 992,2 млн рублей. На сегодняшний день работа выполнена в 244 учреждениях, в 37 их закончат в ноябре. В установку КПП в 22 школах города, которые относятся к первой категории безопасности, вложили 71 миллион.
- В сентябре на первичном рынке недвижимости Казани больше всего подешевели трехкомнатные квартиры, а на вторичном — квартиры-студии. С падающего рынка начали уходить инвесторы, объясняют эксперты. Что ждет рынок жилья в условиях геополитического шторма — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
- Басманный суд Москвы оставил в СИЗО экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова. Он пробудет под стражей до 21 декабря. В этот день год назад его задержали в Казани.
Ключевые события 242-го дня специальной военной операции на Украине:
- Сегодня ровно 8 месяцев с момента начала специальной военной операции. О ней президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля.
- Министерство обороны России сообщило, что две украинские организации имеют конкретные поручения по созданию так называемой «грязной бомбы» и работы в этом направлении находятся на завершающей стадии. В связи с этим ведомство привело в готовность все силы и средства к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения.
- Также по данным Минобороны России офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждал с представителями Великобритании возможное получение технологии создания ядерного оружия. Для этого в стране есть соответствующая производственная база и научный потенциал — Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская атомные электростанции с девятью бассейнами выдержки отработанного ядерного топлива. В них содержатся до 1,5 тыс. тонн обогащенного до 1,5% оксида урана.
- В Минобороны объяснили, что «грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества: «при подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещества распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях». Это может грозить лучевой болезнью. По данным ведомства, подрыв контейнера Киев хочет замаскировать под «нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран».
- Вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы» Россия намерена поднять в ООН, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. По его словам, Москва рассчитывает на заинтересованное и профессиональное обсуждение затронутых ее проблем. В Московском Кремле, комментируя информацию о «грязной бомбе», заявили, что «угроза налицо».
- По данным Минобороны России, на Купянском направлении до трех мотопехотных рот ВСУ попытались атаковать позиции ВС РФ — все атаки отразили, огневым поражением украинские подразделения отбросили на исходные позиции. На Красно-Лиманском направлении до двух механизированных рот ВСУ стремились вклиниться в оборону российских войск, однако ударами авиации, огнем артиллерии и обороняющихся подразделений их отбросили на исходный рубеж.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей СВО. Он сообщил, что вице-премьеры возглавят рабочие группы, которые пока только в планах. Глава правительства поручил организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формированием резервов, в том числе личного состава, а также продолжить информирование россиян о федеральных и региональных мерах поддержки.
- По словам Михаила Мишустина, 25 октября планируется доложить президенту России Владимиру Путина о принятых мерах по выстраиванию обратной связи с мобилизованными и с их семьями, в части своевременного и корректного начисления денежного содержания.
- Всего с начала спецоперации уничтожены 6 741 единица специальной военной автомобильной техники ВСУ, 6 020 танков и других боевых бронированных машин, 3 521 орудие полевой артиллерии и минометов, 2 326 беспилотников, 874 боевые машины РСЗО, 383 зенитных ракетных комплекса, 325 самолетов и 162 вертолета.
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Татьяна ДеминаОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеТехнологииITЭкономикаФинансыНедвижимостьБюджетПромышленностьБизнесПроисшествия Татарстан
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