Сети готовы заместить армянскую «молочку» поставками из других стран
Армянская молочная продукция занимает менее 1% в ассортименте сетей
Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) не видит рисков дефицита молочной продукции после введения ограничений на ввоз из Армении. Об этом заявил председатель ассоциации Станислав Богданов.
— В крупных торговых сетях более 90% ассортимента молочной категории приходится на российскую продукцию, а импортная часть представлена широким спектром стран — это продукты из Беларуси, Китая, Вьетнама, Индонезии, Таиланда и других, — передает его слова ТАСС.
Россельхознадзор с 27 июля 2026 года вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении и косточковых фруктов от пяти турецких экспортеров.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».