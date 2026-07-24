Сети готовы заместить армянскую «молочку» поставками из других стран

Армянская молочная продукция занимает менее 1% в ассортименте сетей

Фото: Мария Зверева

Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) не видит рисков дефицита молочной продукции после введения ограничений на ввоз из Армении. Об этом заявил председатель ассоциации Станислав Богданов.

— В крупных торговых сетях более 90% ассортимента молочной категории приходится на российскую продукцию, а импортная часть представлена широким спектром стран — это продукты из Беларуси, Китая, Вьетнама, Индонезии, Таиланда и других, — передает его слова ТАСС.

Россельхознадзор с 27 июля 2026 года вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении и косточковых фруктов от пяти турецких экспортеров.

Вадим Вахрушев