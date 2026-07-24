В Советском районе Казани снесут свыше 300 гаражей

Сейчас 13 гаражей находится в продаже

Фото: Дарья Пинегина

В Казани в районе ул. Родины снесут 301 гараж в гаражном строительном кооперативе (ГСК) «Тайга». Работы пройдут в рамках комплексного развития территорий.

Согласно постановлению, опубликованному на сайте исполкома города, речь идет об участке нежилой застройки площадью 15,7 тыс. кв. м. При этом в документе не сказано, что появится на территории после реорганизации.

Судя по объявлениям, опубликованным на одном из сайтов, сейчас в продаже находится 13 гаражей, расположенных в упомянутом кооперативе. Их стоимость варьируется от 320 тыс. до 700 тыс. рублей. Причем земля под гаражами у владельцев находится в собственности, следует из описания.

скриншот с Avito

Ранее сообщалось, что в Вахитовском и Приволжском районах Казани снесут самострои.

Никита Егоров