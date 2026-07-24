Прокурор настаивает на немедленном изъятии активов на 651 млн по иску к Энгелю Фаттахову

В суде Казани стартовали прения по антикоррупционному делу в отношении бывшего вице-премьера РТ и его близких

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Процесс по антикоррупционному иску «Суяргулов против Фаттаховых» сегодня дошел до прений. Представитель прокуратуры Татарстана настаивает на обращении в доход государства внушительного списка имущества бывшего вице-премьера РТ и главы Актаныша Энгеля Фаттахова, его супруги, сына и связанных лиц, причем просит Советский суд Казани принять решение о незамедлительном исполнении в случае удовлетворения иска, передает с заседания журналист «Реального времени».

Представители ответчиков против — по их мнению, в деле нет доказательств получения коррупционных доходов Фаттаховыми в период работы отца и сына на государственной и муниципальной службе, а прокуратура необоснованно игнорирует состоятельность иных ответчиков, считая их номинальными собственниками.

В части незамедлительного исполнения юристы также возражали. И указывали — значительная часть активов арестована дважды, сначала по уголовному, а затем — по гражданскому делу, и такие меры являются исчерпывающими для сохранности имущества. Иной подход, по мнению защиты, повлечет сложности при апелляционном обжаловании, а кроме того, может лишить потерпевшего из уголовного дела учредителя ООО «Чишма» возврата ранее отчужденных в пользу ООО «Агрофирма «Чишма» активов.

Напомним, самый крупный в истории Татарстана антикоррупционный иск к бывшему госслужащему — экс-министру образования — вице-премьеру РТ, экс-главе Актаныша Энгелю Фаттахову — был подан в августе 2025 года. В соответчиках — его жена, сын, сноха бывшего главы и министра Энгеля Фаттахова, а также семейная агрофирма «Чишма», которая фигурирует и в уголовном деле, и бизнесмены Ленар Нигматуллин и Радик Хаертдинов, которых в надзорном ведомстве считают номинальными собственниками активов Фаттаховых. Речь идет об имуществе на 651 млн рублей с лишним, начиная с силосных ям и коровников и заканчивая коттеджами, земельными участками и квартирами в Казани, Лаишевском районе и Актаныше, а также изъятыми при обыске в доме бывшего вице-премьера деньгами и бриллиантом 0,04 карата.

Первоначально прокуратура просила изъять в натуре 60 объектов недвижимости и взыскать денежный эквивалент по 14 отчужденным зданиям, помещениям, участкам. Попали в иск и 29 единиц транспорта, включая тракторы, комбайны и иномарки премиум-класса. По результатам последних заседаний исковой перечень сократился на четыре позиции — из него исключили четыре физически утраченных объекта все в той же семейной агрофирме — телятник, склад, водонапорную башню и зерносклад. Но заметили, на общий размер суммы иска это не повлияет. Кроме того, прокуратура скорректировала позицию в части солидарного взыскания 225 тысяч рублей за реализованный третьему лицу участок в Егорьевском поселении Лаишевского района — представитель истца отказалась от взыскания этой суммы с предпринимателя Нигматуллина и попросила оставить в ответчиках по данному объекту Ильнара и Энгеля Фаттаховых.

Сегодня же в суде огласили присланное из-за границы обращение Фаттахова-младшего в защиту отца и себя самого. Детали — в репортаже «Реального времени».

Ирина Плотникова