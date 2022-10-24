Дневные температуры в Татарстане начнут опускаться ниже 0°С

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В концу октября дневные температуры в Татарстане начнут опускаться ниже 0°С. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 25 октября, в Татарстане ожидается дождь и мокрый снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ночью местами прогнозируется сильный ветер порывами 15-18 м/с и от +2 до -3 градусов. Дневные температуры не превысят 0..+5°С.

В среду и четверг, 26 и 27 октября, синоптики прогнозируют «спокойный характер погоды», существенных осадков не ожидается. Ночью ожидается от +1 до -6 градусов. Днем температуры воздуха составят -1..+5°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу, 28 октября, в Татарстане вновь пройдут дожди и мокрый снег. В субботу, 29 октября, небольшие осадки возможны лишь местами, преимущественно на востоке региона.

К концу недели днем прогнозируется +3..-2°С. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедицы.

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что 23 октября в Татарстане установилась облачная погода, Ночью в западных районах прошел небольшой дождь, местами наблюдался сильный ветер до 15 м/с. Днем зафиксировано +1..+7 градусов, а прошедшей ночью от +1 до +3°С.

Сегодня по всему Татарстана наблюдаются дожди, местами сильные порывы юго-западного ветра. В полдень зафиксировано +4..+7°С.

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Татьяна Демина