Новости общества

21:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ЕС намерен вызвать главу миссии России

20:24, 24.07.2026

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что предложит странам объединения новые санкционные меры

ЕС намерен вызвать главу миссии России
Фото: Реальное время

Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что вызовет исполняющего обязанности постоянного представителя России при ЕС.

— Предложит [странам ЕС] новые санкции, — также написала Каллас в своих социальных сетях.

Ранее в 21-й пакет санкций ЕС вошли помощник президента Владимир Мединский, семь банков и четыре аэропорта.

Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также