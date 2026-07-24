ЕС намерен вызвать главу миссии России
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что предложит странам объединения новые санкционные меры
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что вызовет исполняющего обязанности постоянного представителя России при ЕС.
— Предложит [странам ЕС] новые санкции, — также написала Каллас в своих социальных сетях.
Ранее в 21-й пакет санкций ЕС вошли помощник президента Владимир Мединский, семь банков и четыре аэропорта.
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