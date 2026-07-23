В Татарстане откроют 42 временных избирательных участка для голосования

Временные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00

Фото: Максим Платонов

На заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана принято решение об образовании 42 временных избирательных участков для голосования на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщает ЦИК РТ.

— В полном соответствии с требованиями избирательного законодательства ЦИК Татарстана последовательно создает все необходимые условия для удобного голосования в местах временного пребывания избирателей, — рассказал председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев.

Временные участки будут открыты в местах временного пребывания граждан: в медицинских учреждениях республики, санаториях, а также в Международном аэропорту Казани. Они будут работать 18, 19 и 20 сентября с 8:00 до 20:00.

Ранее сообщалось, что более 43 тысяч молодых жителей Татарстана впервые примут участие в голосовании на выборах в Госдуму.

Вадим Вахрушев