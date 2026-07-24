Продавцы Wildberries получили автоматическую отсрочку по займам

Ближайший платеж перенесен на конец октября

«WB Банк» и МКК «WB Финанс» предоставили отсрочку по кредитам и займам продавцам Wildberries из числа малого и среднего бизнеса, чьи товарные остатки и работа пострадали от атак на логистические центры.

— Платежи по основному долгу и начисление процентов заморожены на 3 месяца. Таким образом, ближайший платеж по кредитам и займам нужно будет внести только в конце октября, — сообщает пресс-служба.

Если предприниматель не хочет пользоваться отсрочкой и предпочитает платить по графику, он может отключить ее в личном кабинете или обратиться в поддержку.

Ранее в Ленинградской области произошла атака БПЛА на склад Wildberries.

Вадим Вахрушев