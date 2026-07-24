В Казани умер профессор КФУ, работавший в Великобритании, Японии и Германии

Владимиру Чугунову было 79 лет

Фото: пресс-служба КФУ

В возрасте 79 лет умер профессор кафедры аэрогидромеханики Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского Владимир Чугунов, сообщила пресс-служба Казанского федерального университета.

Чугунов проработал в Казанском университете более 45 лет. В 1993 году он защитил докторскую диссертацию по специальности «Механика жидкости, газа и плазмы» и в 1994-м получил звание профессора. Его научные интересы охватывали моделирование процессов бурения, плавления, замораживания и цунами, а также задачи, связанные с фазовыми переходами. Он занимался применением методов группового анализа в гляциомеханике. Чугунов является автором более 180 публикаций и 7 монографий, а также обладателем 10 авторских свидетельств на изобретения.

Он вел исследовательскую деятельность за границей, работая в Манчестерском университете (Великобритания), Институте Исаака Ньютона в Кембридже, Токийском университете, Оранском университете в Алжире и Дармштадтском техническом университете в Германии.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Помимо научной работы, Чугунов занимал важные административные должности. С 1994 по 2000 год он возглавлял факультет вычислительной математики и компьютерных технологий, с 2000 по 2011 год — Центр информационных технологий, а в 2011—2015 годах стал первым директором Института математики и механики имени Н.И. Лобачевского. Более 20 лет он состоял в Ученом совете университета.

Под его руководством существенно расширилась компьютерная сеть Казанского государственного университета, охватившая не только учебные корпуса, но и учреждения здравоохранения и образования. Чугунов также принимал участие в создании «Интегрированной автоматизированной аналитической системы КГУ», а также порталов университета и Министерства образования и науки Татарстана. Он курировал проект по созданию Межшкольных методических центров в республике.

Среди его наград — звания «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан» (1998), «Заслуженный работник высшей школы РФ» (2010) и «Заслуженный профессор Казанского университета» (2015), нагрудный знак «За заслуги в образовании» (2007) и почетная грамота Министерства науки и образования РФ (2003).

Церемония прощания состоится 25 июля на Самосыровском кладбище в 11:30.

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Никита Егоров