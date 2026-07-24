«Рубин» настроен снова огорчить «Краснодар», а у «быков» потери — Сперцян и Кордоба

Обе команды подходят к первому туру не в оптимальных составах. Тем более интригующей будет встреча?

Фото: Динар Фатыхов

В это воскресенье «Рубину» предстоит встретиться с «Краснодаром» в первом туре РПЛ. В каком состоянии казанцы подходят к игре с вице-чемпионом — в материале «Реального времени».

«Краснодар» выйдет на поле без Кордобы и Сперцяна. Хорошие новости для казанцев?

В первом туре нового сезона РПЛ «Рубину» предстоит встретиться с «Краснодаром», действующим вице-чемпионом российского первенства. В минувшем чемпионате «быки» снова до последнего боролись с «Зенитом» за первую строчку. Однако второй год подряд южанам огорчить «сине-бело-голубых» не удалось. Победив «Ростов» в заключительном туре, «Зенит» наконец с размахом отпраздновал свой перенесенный столетний юбилей.

В это межсезонье «Краснодар» лишился своего капитана и одного из самых талантливых воспитанников местной системы. Речь идет, безусловно, о полузащитнике Эдуарде Сперцяне, который летом 2026 года перебрался в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Помимо Сперцяна, против «Рубина» точно не сыграет и Джон Кордоба. Колумбиец продолжает залечивать травму, которую он получил во время выступления за национальную сборную на минувшем чемпионате мира.

К какому «Краснодару» готовится Франк Артига? Прямо и откровенно на вопрос журналиста «Реального времени» испанский наставник «Рубина» отвечать не стал. Тем не менее Артига отметил, что «быки» слабее точно не стали. Да, «Краснодар» лишился Сперцяна и Кордобы, однако на смену им уже пришла подмога: клуб подписал в межсезонье нападающего Дмитрия Воробьева и полузащитника Магомеда Оздоева.

«Начала чемпионата мы ждем с большим воодушевлением»

Что касается потерь «Рубина», то, по заявлениям Франка Артиги, в воскресенье команде не помогут Алексей Грицаенко, Дардан Шабанхаджай и Угочукву Иву. Все трое проходят курс восстановления от повреждений, полученных во время летних сборов.

— Начало чемпионата мы ждем с большим воодушевлением, чтобы встретиться с болельщиками на стадионе и биться против такого статусного соперника. Мы приложим все силы для того, чтобы победить. Предсезонная подготовка — это хороший период, который мне нравится, но она кажется слишком длинной, и всегда ждешь начала сезона. Одно дело товарищеские матчи, а другое дело — это официальные игры. Однако у нас есть потери — это Угочукву Иву, Дардан Шабанхаджай и Алексей Грицаенко, — поделился ожиданиями от старта РПЛ Франк Артига.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В минувшем сезоне «Рубин» занял восьмое место в таблице чемпионата России. Казанцы могли сохранить за собой любимую седьмую строчку, однако в последнем туре команда Артиги оступилась против «Пари НН».

Каковы задачи на сезон 2026/27? Ни президент команды Марат Сафиуллин, ни испанский тренер «Рубина» их не обозначили. Понятно, что с тем подбором исполнителей, который сейчас есть у казанского клуба, вряд ли команда провалит чемпионат. То, что «Рубин» не опустится ниже восьмого— девятого места, очевидно как дважды два. Здесь не надо быть тонким прогнозистом.

А вот сумеет ли «Рубин» забраться в топ-5 или топ-6, вопрос куда более интересный. Но в этой задаче не уверены ни Сафиуллин, ни Артига. Поэтому из уст обоих и звучит пресловутое: «Мы должны выступить лучше, чем в предыдущем сезоне» или «Мы должны добыть как можно больше побед».

Будут ли у «Рубина» еще трансферы на вход?

Чтобы «Рубин» мог рассчитывать на конкурентную борьбу за место в топ-5 таблицы чемпионата, клубу необходимо несколько качественных трансферов. Приезды Самошникова, Игнатьева и Начо — это, конечно, неплохо, но это не усиление команды, будем объективны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В последнюю неделю в прессе ходит много разговоров о потенциальных новичках «Рубина». Артига слухи не комментирует, а на возможные трансферы на вход реагирует по-русски: «Посмотрим». Это слово испанский тренер «Рубина» выучил великолепно.

— Пока много слухов вокруг трансферов, но хочется, чтобы они обрели более реальное очертание. В настоящий момент реальность такова, что от нас ушло до 11 игроков, а пришли Илья Самошников, Максим Игнатьев и Начо. Трансферное окно еще открыто, поэтому посмотрим, — сказал Артига.