Голкипер Павел Хомченко: «Шведский чемпионат не дотягивает до уровня КХЛ»

Новичок «Шанхай Дрэгонс» — о жизни в Швеции и ожиданиях от предстоящего сезона КХЛ в составе китайской команды

Фото: Динар Фатыхов

Новичок команды «Шанхай Дрэгонс» Павел Хомченко дал эксклюзивное интервью «Реальному времени». В нем голкипер поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ, оценил прошедший хоккейный год в составе «Сочи» и рассказал о периоде карьеры в шведском АИКе.

«В этом сезоне «Шанхай Дрэгонс» должен стать сильнее по сравнению с прошлым годом»

— Павел, следите ли вы за трансферными новостями межсезонья в КХЛ? «Шанхай Дрэгонс» — один из самых активных клубов на рынке прямо сейчас. Совсем недавно команду усилили несколько именитых по меркам лиги игроков — Ник Петан и Дмитрий Яшкин. Судя по всему, «Шанхай» амбициозно настроен на следующий сезон?

— Да, насколько я понимаю, в этом сезоне команда должна стать сильнее по сравнению с прошлым годом. В «Шанхае» сменилось полностью руководство, и оно, конечно, настроено исключительно на то, чтобы принести клубу пользу. Я только радуюсь тому, что у нас собирается сильная команда. Будем стараться достичь хороших результатов в предстоящем сезоне.

— Были ли у вас предложения от других команд КХЛ в межсезонье? Почему выбрали «Шанхай Дрэгонс» в качестве продолжения карьеры, долго ли шли переговоры с клубом?

— Предложения от других команд КХЛ были, но переговоры с «Шанхаем» длились недолго. Я был заинтересован в том, чтобы присоединиться именно к этой команде. Состоялся комфортный диалог с руководством, все всех устроило, и я подписал контракт.

— У «Шанхай Дрэгонс» с этого сезона президентом клуба является Илья Ковальчук. Были ли вы с ним знакомы до трансфера в команду, может, какой-то диалог у вас с ним уже состоялся?

— Нет, еще не успел с ним пообщаться. Лично тоже не знаком. Думаю, как начнется предсезонка, все соберемся в команде, познакомимся, поговорим и начнем работу.

«Все ждали отмашки, разрешения продолжить матч» — об отмененной игре «Сочи» — ЦСКА из-за атаки беспилотников

— Павел, прошлый сезон вы провели в «Сочи». Как оцените его для себя?

— Если оценивать его по личным моим показателям, то он сложился для меня неплохо. Конечно, если брать какие-то командные задачи, то скорее неудовлетворительно, потому что не смогли попасть в плей-офф.

— На ваш взгляд, чего не хватает «Сочи» из сезона в сезон, чтобы попасть в плей-офф?

— Наверное, стабильности на дистанции. Случались у нас очень неудачные месяцы, когда мы могли девять или десять раз подряд проиграть, а в некоторых матчах и с крупным счетом. В лиге очень высокая конкуренция среди всех команд: если ты допускаешь такие длительные серии поражений, становится сложнее потом наверстать упущенное.

— Февральский матч «Сочи» — ЦСКА в регулярке не был доигран из-за атаки беспилотников. Был сыгран лишь один период. Расскажите, как вас инструктировали после первого периода, что говорили, как объясняли ситуацию?

— Ничего особенного, все ждали отмашки — разрешения продолжить матч. Сидели и ждали, потом зашли руководители, организаторы и сказали, что матч продолжаться не может из-за угрозы атаки БПЛА. И мы потом просто разошлись по домам.

— Некоторые игроки «Сочи», особенно те, кто не первый сезон в команде находится, признаются, что у местных жителей несколько равнодушное отношение к спорту. Вы можете с этим согласиться?

— Я думаю, здесь проявляется специфика южного туристического города. Да, иногда даже удивляешься: вроде бы на домашней арене играешь, а большинство людей против тебя болеет. Ну и результаты команды тоже, разумеется, влияли на посещаемость. Когда уже понятно, что клуб не попадет в плей-офф по итогам регулярного чемпионата, все меньше и меньше людей начинает ходить на игры. А спортсменам, конечно, хочется поддержки всегда, это нас очень радует, мотивирует.

«Тяжеловато ощущается разница во времени» — о жизни на Дальнем Востоке

— Павел, в «Адмирале» вы пересекались с Никитой Серебряковым. Тогда он еще не был суперзвездой КХЛ. Вас удивило, что за последние три года он превратился, пожалуй, в сильнейшего российского вратаря лиги?

— Честно скажу, я вообще не удивлен. Он отличным вратарем уже в «Адмирале» был, и то, что у него сейчас карьера складывается хорошо, — результат его трудолюбия и целеустремленности.

— С теплотой вспоминаете сезон за «Адмирал» 2022/23, когда клуб добился самого значимого результата в плей-офф, дойдя до второго раунда?

— Это был большой шаг вперед для «Адмирала». В городе среди людей очень сильно пробудился интерес к хоккею. На трибунах у нас всегда были аншлаги, очень здорово нас поддерживали болельщики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Многие люди, проживая на Дальнем Востоке, говорят, что чувствуют некую обособленность, отстраненность от остальной России. Вы на себе это прочувствовали?

— Тяжеловато ощущается разница во времени. Элементарно бывает с родителями сложно созвониться: у них — день, у нас уже — ночь, и приходилось постоянно состыковываться.

— С другой стороны, море, рыбные деликатесы всегда под рукой.

— Это да. Все очень доступно, чего душа желает — все можно найти и купить.

— Леонид Тамбиев на пресс-конференциях после матчей «Адмирала» любил часто говорить про «самолетные ноги». Как вы переносите длительные перелеты, чем занимаетесь, чтобы скоротать время?

— Пока летишь 7—8 часов, чем только не занимаешься. Живешь, отдыхаешь (улыбается). В принципе, могу в приставку поиграть, фильм посмотреть, поспать. За время полета успеваешь сделать все.

«Удивили люди — они там очень жизнерадостные» — о жизни в Швеции

— Интересным периодом вашей карьеры можно назвать выступление за шведский АИК. Расскажите о нем подробнее.

— Мой переход в АИК произошел после периода карьеры в «Спартаке». У нас был тренер по вратарям из Швеции (Стефан Перссон, — прим. «Реального времени»). Мы с ним списались, он предложил мне попробовать сыграть в чемпионате Швеции. Мой последний сезон в «Спартаке» сложился не слишком удачно, и я для себя решил, что нужно выйти из зоны комфорта, сменить обстановку. Так и случился мой переезд в Швецию.

— Как у вас там обстояла жизнь в плане быта?

— Все было супер вообще. Я был удивлен, как тепло меня приняли в команде, как опекали, помогали во всех вопросах, которые возникали. Я был единственным русским в команде — может, поэтому так относились (улыбается).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Не было одиноко?

— Я был в Швеции с супругой и ребенком. Конечно, возникали сложности в плане общения, чувствовался сильный языковой барьер. Но мы с женой все время были вместе, друг друга постоянно поддерживали. Поэтому со всеми трудностями справились и к жизни в Швеции со временем привыкли.

— «АИК» — это клуб из Стокгольма. Чем вас больше всего впечатлила столица Швеции?

— Очень чистый, красивый город. Удивили люди — они там очень жизнерадостные. Что поразило: у них, скажем так, есть определенное правило баланса в жизни. Они умеют и работать, и отдыхать.

— Если говорить о шведском чемпионате, сильно он уступает по уровню КХЛ?

— Конечно, шведский чемпионат не дотягивает до уровня КХЛ. Наша лига, по моему мнению, сильнее. Но я бы сказал так: шведский чемпионат однозначно сильнее ВХЛ.

— Еще и площадки, отличающиеся от КХЛ. Непривычно было, наверное, на таких аэродромах играть после КХЛ?

— Да, там по размеру другие площадки. На самом деле не скажу, что на таких больших площадках хоккей кажется медленным. Может, со стороны. Но в чемпионате Швеции, когда я играл, много было ярких, техничных игроков с хорошим катанием.