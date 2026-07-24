Ракетная опасность объявлена на всей территории Татарстана
В Казани звучат сирены о воздушной тревоге. Аэропорты в Татарстане закрыты
На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность, сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим введен в 05:27 по московскому времени.
Во всех районах Казани звучат сирены о воздушной тревоге, жителей города просят принять меры безопасности и пройти в укрытия.
Все три аэропорта в Татарстане временно закрыты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».