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Ракетная опасность объявлена на всей территории Татарстана

05:38, 24.07.2026

В Казани звучат сирены о воздушной тревоге. Аэропорты в Татарстане закрыты

Ракетная опасность объявлена на всей территории Татарстана
Фото: скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана объявлена ракетная опасность, сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим введен в 05:27 по московскому времени.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Во всех районах Казани звучат сирены о воздушной тревоге, жителей города просят принять меры безопасности и пройти в укрытия.

Все три аэропорта в Татарстане временно закрыты.

Зульфат Шафигуллин

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