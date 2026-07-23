В лесах разрешили прокладывать дорожки без вырубки деревьев

Изменения в Лесном кодексе распространяются на участки рекреационного назначения

Фото: Мария Зверева

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает благоустраивать пешеходные, велосипедные и беговые дорожки в лесах. Документ вносит изменения в Лесной кодекс РФ.

— Ключевое условие такого благоустройства — никаких рубок. Речь идет только о приведении в порядок уже проложенных маршрутов — гравийное покрытие, освещение, скамейки, информационные щиты, — передает слова первого зампреда Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева ТАСС.

Новые нормы касаются участков рекреационного назначения, где можно облагораживать уже существующие тропы — в том числе проходящие под кронами деревьев.

Ранее сообщалось, что за два летних месяца в парках Казани прошло 930 мероприятий, которые посетили 535 тыс. человек.



Вадим Вахрушев