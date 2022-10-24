Число аккредитованных IT-компаний в России в 2022-м выросло в 7 раз

Число аккредитованных IT-компаний в России в 2022 году, благодаря мерам поддержки отрасли, выросло в семь раз — до 28 тысяч, рассказал вице-премьер Чернышенко на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

Он отметил, что увеличилось и количество IT-специалистов — до 1,7 млн. Несмотря на это, дефицит сотрудников присутствует:

— У нас примерно 1 млн еще дефицит по этим направлениям, — сказал Чернышенко.

Фото: kremlin.ru

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Маргарита Головатенко