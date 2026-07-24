75% объема креативных услуг приходится на 10 регионов-лидеров

Лидируют Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край

Фото: Артем Дергунов

Авито при поддержке Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») представила на Российской креативной неделе практический обзор «Рынок услуг в сфере креативных индустрий: структура, драйверы и цифровая трансформация».

В I полугодии 2026 года 75% объема сделок в сфере креативных услуг на платформе приходится на 10 регионов-лидеров. Лидируют Москва с Московской областью (31,3% рынка). Второе место (13,2%) занимают Санкт-Петербург с Ленобластью. Третье место (7,4%) — у Краснодарского края.

Следом идет пул региональных лидеров: Татарстан (4,8% рынка), Ростовская (4,2%) и Свердловская (3,7%) области. На следующей ступени — Башкортостан, Нижегородская, Новосибирская и Самарская области (от 2,6% до 2,4% российского рынка креативных услуг).

Важный тренд — появление на карте страны новых точек роста: Сахалинской области, ЯНАО, Республики Саха (Якутия), Камчатского края и Амурской области. Здесь систематическая потребность в креативных сервисах начинает формироваться, демонстрируя скачкообразную динамику. Местный бизнес выходит в онлайн, развивает брендинг и обновляет визуальные коммуникации, но предложение пока не успевает за растущей потребностью из-за дефицита профильных специалистов.

В обзоре рассматриваются креативные сервисы двух направлений: цифровые (веб-дизайн, копирайт, мультимедийные сервисы) и «экономика впечатлений» (исполнительские искусства, событийная индустрия). В цифровом секторе актуально распространение аутсорсинга и проектного управления работой творческих групп. По данным Авито Услуг, в первом полугодии 2026 года активных исполнителей в этом секторе стало на 22,5% больше. В секторе «экономики впечатлений» важным фактором роста спроса становится существенно возросший интерес потребителей к персонализированным решениям: авторским сценариям, оригинальным интерактивным элементам, способностям исполнителей создавать для клиента уникальный эмоциональный опыт. По данным Авито Услуг, количество активных исполнителей в этом секторе за первое полугодие выросло на 10,5%.

«Сегодня креативная экономика растет опережающими темпами — в четыре раза быстрее традиционных секторов в целом. По уровню дохода креативная деятельность уверенно конкурирует с профессиями других отраслей. Средний доход занятых в креативных индустриях составил около 132 тыс. рублей в месяц — примерно на 38% выше среднероссийского уровня. Творческая профессия перестает быть компромиссом между призванием и заработком и становится источником конкурентного, а порой и опережающего рынок дохода», — отмечает, комментируя материалы обзора, Марина Монгуш, президент АНО «Креативная экономика».