400 вьетнамских студентов прошли обучение в России по программам «Росатома»

Из них 30 — по атомным специальностям

Фото: Мария Зверева

Руководитель представительства «Росатома» во Вьетнаме Дмитрий Распопин назвал подготовку кадров ключевым элементом сотрудничества двух стран в атомной сфере.

— С 2017 по 2025 год в российских вузах, в том числе в референтных вузах госкорпорации «Росатом», таких как МИФИ, Санкт-Петербургский политехнический университет и Томский политехнический университет, прошли обучение 400 вьетнамских студентов, — передает ТАСС слова Распопина.

Из них около 30 подготовлены по специальностям, непосредственно связанным с атомной промышленностью. По его словам, подготовка специалистов остается приоритетом для «Росатома», и сотрудничество в этой области будет продолжено.

Ранее сообщалось, что число иностранных абитуриентов в России выросло до 160 тысяч.

Вадим Вахрушев