Планы на неделю: Нефтяной саммит Татарстана, федеральный Сабантуй, «Иннополис трейл»

Главные события по всей стране — в обзоре «Реального времени»
Предстоящая неделя, несмотря на разгар лета, окажется довольной насыщенной на деловые события. Ожидается Нефтяной саммит Татарстана, коллегия Минцифры республики, на которой подведут итоги первого полугодия 2026 года, Бизнес-Фест от Сбера и миграционная конференция «Кадры без границ». Не обойдется без национальных праздников: в Омске пройдет федеральный Сабантуй, а в Мамадышском районе Татарстана — Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау». Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».
Нефтяной саммит Татарстана — 2026
Где: Альметьевск, Высшая школа нефти. Когда: 14 июля.
Коллегия Минцифры Татарстана
Где: Казань, ИТ-парк им. Башира Рамеева. Когда: 14 июля.
Торжественные мероприятия, посвященные дню рождения Гавриила Державина
Где: по всей стране, вручение премии — в Лаишево. Когда: 14 июля.
XXIV Международный образовательный форум «Летний кампус президентской академии»
Где: Татарстан, Верхнеуслонский район, город-курорт «Свияжские холмы». Когда: 15—20 июля.
Бизнес-Фест от Сбера
Где: Казань, ИТ-парк им. Башира Рамеева. Когда: 16 июля.
Миграционная конференция «Кадры без границ»
Где: Казань, ИТ-парк им. Башира Рамеева. Когда: 17 июля.
XXVI федеральный Сабантуй
Где: Омск, Омский ипподром, парки Победы и «Зеленый остров». Когда: 17—18 июля.
ИТ-фестиваль Ulcamp'26
Где: Ульяновская область, микрорайон Старомайнский, с.п. Жедяевское, с. Успенское, база отдыха «Русский берег». Когда: 17—19 июля.
Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау»
Где: Татарстан, Мамадышский район, с. Зюри. Когда: 18 июля.
«Иннополис трейл — 2026»
Где: Иннополис, старт от одноименного спортивного комплекса. Когда: 18 июля.
Дата и время событий могут быть изменены по независящим от редакции причинам.
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