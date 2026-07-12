Планы на неделю: Нефтяной саммит Татарстана, федеральный Сабантуй, «Иннополис трейл»

Главные события по всей стране — в обзоре «Реального времени»

Фото: Реальное время

Предстоящая неделя, несмотря на разгар лета, окажется довольной насыщенной на деловые события. Ожидается Нефтяной саммит Татарстана, коллегия Минцифры республики, на которой подведут итоги первого полугодия 2026 года, Бизнес-Фест от Сбера и миграционная конференция «Кадры без границ». Не обойдется без национальных праздников: в Омске пройдет федеральный Сабантуй, а в Мамадышском районе Татарстана — Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау». Планируем грядущую неделю вместе с «Реальным временем».

Нефтяной саммит Татарстана — 2026

Мероприятие традиционно соберет главных экспертов рынка, также планируется участие раиса Татарстана Рустама Минниханова. В прошлом году главным спикером выступил вице-премьер России Александр Новак. Как это было — читайте в материале «Реального времени».

Где: Альметьевск, Высшая школа нефти.

Когда: 14 июля.

Коллегия Минцифры Татарстана

На заседании подведут итоги работы отрасли связи и цифровизации за первое полугодие 2026 года. Также будет работать выставка ИТ-решений Татарстана.

Где: Казань, ИТ-парк им. Башира Рамеева.

Когда: 14 июля.

Торжественные мероприятия, посвященные дню рождения Гавриила Державина

Русский поэт эпохи Просвещения и первый министр юстиции Российской империи родился 14 июля 1742 года в селе Сокуры Казанской губернии. Традиционно в этот день проводятся памятные мероприятия, а кульминацией станет вручение Республиканской премии имени Державина. В этом году на соискание было подано пять научных работ, победителем признано «Собрание сочинений в пяти томах» Дамира Валеева из КФУ.

Где: по всей стране, вручение премии — в Лаишево.

Когда: 14 июля.

XXIV Международный образовательный форум «Летний кампус президентской академии»



В форуме примут участие студенты со всей России и не только. На площадке пройдут лекции, семинары, мастер-классы, вебинары и интерактивные занятия с ведущими российскими и зарубежными учеными, госслужащими и бизнесменами мирового уровня. Главным событием станет панельная дискуссия на тему «Молодежь как стратегический ресурс суверенитета и развития страны», которая пройдет 18 июля с участием Рустама Минниханова.

Где: Татарстан, Верхнеуслонский район, город-курорт «Свияжские холмы».

Когда: 15—20 июля.

Бизнес-Фест от Сбера

Главной темой этого года станет устойчивость бизнеса в текущей обстановке. Среди спикеров — сооснователь издательств МИФ и «Книгиум» Игорь Манн, основатель сети экспресс-парикмахерских «Чио-Чио» Ильназ Набиуллин, продюсер ледовых шоу и спортивных мероприятий, призер Олимпийских игр Илья Авербух и другие.

Где: Казань, ИТ-парк им. Башира Рамеева.

Когда: 16 июля.

Миграционная конференция «Кадры без границ»

Ключевой темой станет «Трудовая миграция 2027: ключевые изменения и адаптация бизнеса». В программе — дискуссии, практические кейсы и открытый диалог между властью, экспертами и бизнесом.

Где: Казань, ИТ-парк им. Башира Рамеева.

Когда: 17 июля.

XXVI федеральный Сабантуй

В этом году площадкой его проведения выбрали Омск. В программе — скачки, выступление мастеров искусств, соревнования по борьбе корэш, ярмарка и мастер-классы. Также в Омске откроют бюст-памятник поэту Мусе Джалилю. Планируется, что 18 июля на федеральный Сабантуй приедет Рустам Минниханов.

Где: Омск, Омский ипподром, парки Победы и «Зеленый остров».

Когда: 17—18 июля.



ИТ-фестиваль Ulcamp'26

Мероприятие проходит с 2011 года и в этом году соберет более 4,5 тыс. участников. Фестиваль объединяет деловые мероприятия, спорт, активности на Волге, вечеринки и концерты Хмырова, Лауда, Errortica и Drummatix.

Где: Ульяновская область, микрорайон Старомайнский, с.п. Жедяевское, с. Успенское, база отдыха «Русский берег».

Когда: 17—19 июля.

Республиканский праздник культуры кряшен «Питрау»

Он включает в себя фестиваль кряшенского фольклора, игровые и театрализованные программы, конкурс красоты и таланта «Кряшен чибяре», Республиканский фестиваль кряшенского этнического искусства «Питрау түгәрәк уены — 2026». Также традиционно пройдет выставка-ярмарка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.

Где: Татарстан, Мамадышский район, с. Зюри.

Когда: 18 июля.

«Иннополис трейл — 2026»

Забеги пройдут на дистанциях 3, 10 и 20 км. Маршрут пролегает через «Волжскую тропу» Татарстана.

Где: Иннополис, старт от одноименного спортивного комплекса.

Когда: 18 июля.

Дата и время событий могут быть изменены по независящим от редакции причинам.

Дарья Пинегина