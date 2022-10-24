Доходы консолидированного бюджета Татарстана достигли 362,2 млрд рублей — это много или мало?
За январь — сентябрь 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана составили 362,2 миллиарда рублей. Таковы подсчеты Министерства финансов республики.
Большая часть суммы — 309,7 миллиарда — это налоговые и неналоговые доходы регионального бюджета. На налог на прибыль пришлось 210,5 миллиарда, на налог на товары, работы и услуги — 31,6 миллиарда, налог на совокупный доход принес 16,2 миллиарда, налог на имущество — 33,1 миллиарда. Еще 3,2 миллиарда бюджет Татарстана получил за счет штрафов, санкций и возмещений ущерба.
Согласно скорректированному прогнозному плану, по итогам 2022 года доходы консолидированного бюджета Татарстана должны составить 458,2 миллиарда рублей.
362,2 миллиарда рублей — это:
- $5,9 миллиарда, или €6,05 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.
- В среднем по 40,2 миллиарда рублей в месяц.
- 79% от прогнозируемого дохода консолидированного бюджета Татарстана по итогам 2022 года — он ожидается в сумме 458,2 миллиарда.
- На треть больше, чем за январь — сентябрь 2021 года — по итогам трех кварталов прошлого года доходы консолидированного бюджета Татарстана оценивались в 272,67 миллиарда рублей.
- На 32,2 миллиарда меньше прогнозируемого дохода консолидированного бюджета Татарстана в следующем году — в 2023-м он должен составить 394,4 миллиарда рублей.
- Меньше половины дохода консолидированного бюджета Московской области — за девять месяцев 2022 года они оцениваются в 746 миллиардов.
- В 1,5 раза больше дохода консолидированного бюджета Башкирии за январь — сентябрь 2022 года — он составил 233,9 миллиарда рублей.
- Два дохода консолидированного бюджета Татарстана за январь — сентябрь 2020-го — за 9 месяцев пандемийного года они составили 171,9 миллиарда рублей.
- Четыре дохода консолидированного бюджета Чувашии — в 2021-м он составил 85,3 миллиарда рублей.
- Пять доходов консолидированного бюджета Кировской области — за январь — сентябрь 2022 года они составили 72,9 миллиарда.
- 289 бюджетов казанского УНИКСа в сезоне 2021/22 — по данным Единой лиги ВТБ, он составил 1,25 миллиарда рублей.
- Пятая часть суммы, поступившей от столичных налогоплательщиков в консолидированный бюджет Москвы, — за январь — сентябрь она составила 1,93 триллиона рублей.
- На 700 миллионов меньше суммы, направляемой Кабмином России на ежемесячные пособия на детей от 8 до 17 лет из малообеспеченных семей — в апреле на них выделили 362,9 миллиарда.
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