На набережной озера Кабан в Казани высадят 600 крупномеров

282 дерева будут высажены в течение месяца

Фото: мэрия Казани

На набережной озера Нижний Кабан высадят 600 крупных деревьев — это больше, чем на любом другом этапе благоустройства этой территории. Об этом сообщил Ильсур Метшин, чьи слова передает пресс-служба мэрии.

На текущий момент вдоль улицы Марджани уже посажено 304 дерева, а оставшиеся 282 будут высажены в течение месяца.

— Набережная стала популярным местом для казанцев и гостей города. Работы на завершающем участке идут полным ходом, и строительная готовность достигла 80%. Набережную озера Нижний Кабан уже украсили 300 деревьев, а всего здесь планируется высадить 600 крупных деревьев — это новый рекорд среди всех очередей благоустройства набережной, — отметил Ильсур Метшин.

мэрия Казани

Согласно дендроплану, на этом участке планируется высадить более 92 тысяч растений. Кроме деревьев, это включает 6,6 тыс. крупных и 12,8 тыс. мелких кустарников, 12,2 тыс. многолетних цветов, 35 тыс. злаков, 5 тыс. мелколуковичных и 20,6 тыс. водных растений. Высадка кустарников и многолетников начнется в начале августа, после завершения монтажа системы автоматического полива.

Архитекторы выбрали местные виды растений, подходящие для татарстанского климата. В цветущих зонах центральное место займет декоративная яблоня, дополненная сиренью, рябиной, различными видами ив, каштаном, кленом, ольхой, калиной, шиповником, спиреей, кизильником и пузыреплодником. Для прибрежного ландшафта выбрали злаковые и водные растения, такие как осока береговая, щучка, яснотка и дербенник.

Цветовое решение будет двухуровневым: в зонах активного цветения преобладают розово-белые оттенки яблонь, сирени и спирей, а в природных зонах — зелено-серо-коричневая палитра ивы, ольхи, черемухи, дерена и клена.

Параллельно с озеленением на набережной укладывают деревянный настил пирса, устанавливают ограждения и монтируют лестницы к набережной и смотровым площадкам. Первый этап третьей очереди планируется завершить к 30 августа.

Никита Егоров