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В Татарстане отменили режим ракетной опасности спустя два часа

07:51, 24.07.2026

Режим действовал с 05:27 мск по 07:50 мск

В Татарстане отменили режим ракетной опасности спустя два часа
Фото: скриншот приложения МЧС

Ракетная опасность на всей территории Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим ракетной опасности в Татарстане длился почти два часа — с 05:27 мск по 07:50 мск.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили свою работу.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Ранее стало известно о массированной атаке БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. В результате ударов беспилотников загорелись склады Wildberries, и произошло обрушение конструкций на местной птицефабрике.

Зульфат Шафигуллин

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