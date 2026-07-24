В Татарстане отменили режим ракетной опасности спустя два часа
Режим действовал с 05:27 мск по 07:50 мск
Ракетная опасность на всей территории Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим ракетной опасности в Татарстане длился почти два часа — с 05:27 мск по 07:50 мск.
Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы возобновили свою работу.
Ранее стало известно о массированной атаке БПЛА на Ленинградскую область и Санкт-Петербург. В результате ударов беспилотников загорелись склады Wildberries, и произошло обрушение конструкций на местной птицефабрике.
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