Глава Минсельхоза России Лут приедет в Казань на форум селекционеров

Мероприятие пройдет с 19 по 20 августа

Казань вновь станет площадкой для проведения Всероссийского форума селекционеров и семеноводов «Русское поле», который пройдет с 19 по 20 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

— Форум соберет ведущих ученых, представителей бизнеса и аграрного образования и станет важной платформой для обсуждения актуальных вопросов и стратегических направлений в развитии селекции и семеноводства в России, — отметили в министерстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Важной частью мероприятия станет пленарное заседание, которое, как ожидается, проведет министр сельского хозяйства России Оксана Лут. Участники обсудят вопросы государственной политики в области селекции и семеноводства.

В рамках форума также запланированы тематические круглые столы и экспертные сессии, а также демонстрационные поля с сортами и гибридами отечественной селекции.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите АТЭС в Китае.

Никита Егоров