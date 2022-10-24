В Казани 22 школы относятся к первой категории безопасности — в них установят КПП за 71 миллион

Фото: скриншот трансяляции

На 1 сентября текущего года в Казани функционируют 22 школы, которые относятся к первой категории безопасности. К ним предъявляются повышенные требования по антитеррористической защищенности.

В частности, такие школы должны быть оснащены средствами снижения скорости. В 2022 году их установили в 19 школах, в трех они уже имелись.

— Учреждения первой категории безопасности должны быть оборудованы контрольно-пропускными пунктами. Всего установка КПП запланирована в 22 школах на 71 миллион рублей. На восьми объектах работы выполнены, на 10 — в работе по внутренней отделке и оснащению оборудованием, четыре объекта на стадии сборки КПП на участке территории школы. Срок завершения работ — ноябрь текущего года, — отчитался директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Петр Королев.

Скриншот трансляции

По его словам, совместно с Росгвардией осуществляются выезды по проверке устранения замечаний по паспортам безопасности. Некоторым образовательным учреждениям города планируют присвоить первую категорию безопасности, в связи с чем там появится потребность в установке КПП и средств снижения скорости.

Всего в Казани функционируют 533 учреждения образования, которые располагаются в 654 зданиях. Это 169 школ, 312 детских садов и 52 организации дополнительного образования.

В текущем году в 281 учреждении запланирована замена ограждений. На сегодняшний день работа выполнена в 244 учреждениях, в 37 срок завершения работ — ноябрь текущего года. На эти цели выделено 992,2 млн рублей.



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Татьяна Демина