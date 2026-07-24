Десять иностранных НПО признаны нежелательными в России
Организации находятся в Великобритании, США, Германии, Норвегии и Франции
Министерство юстиции России признало нежелательными на территории страны 10 иностранных неправительственных организаций. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
В список вошли:
- британская The International Drug Policy Consortium (Международный консорциум по наркополитике);
- американские Liberty Forward («Свобода-вперед») и Nova Ukraine («Новая Украина»);
- французская Reforum Space Paris;
- немецкие Geradeaus e.V., Eastern European Network for Citizenship Education и Robert Bosch Stiftung GmbH;
- норвежские SmаRаdina: for demokrati i Russland и Ukrainian Freedom Convoys.
Ранее Минюст расширил список иноагентов.
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