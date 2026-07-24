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Десять иностранных НПО признаны нежелательными в России

18:26, 24.07.2026

Организации находятся в Великобритании, США, Германии, Норвегии и Франции

Десять иностранных НПО признаны нежелательными в России
Фото: Дарья Пинегина

Министерство юстиции России признало нежелательными на территории страны 10 иностранных неправительственных организаций. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

В список вошли:

  • британская The International Drug Policy Consortium (Международный консорциум по наркополитике);
  • американские Liberty Forward («Свобода-вперед») и Nova Ukraine («Новая Украина»);
  • французская Reforum Space Paris;
  • немецкие Geradeaus e.V., Eastern European Network for Citizenship Education и Robert Bosch Stiftung GmbH;
  • норвежские SmаRаdina: for demokrati i Russland и Ukrainian Freedom Convoys.

Ранее Минюст расширил список иноагентов.

Вадим Вахрушев

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