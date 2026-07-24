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Стадион «Ракета» в Казани готов на 46%

19:38, 24.07.2026

Завершено устройство напольных покрытий, монтаж оконных блоков и модернизация инженерных систем

Стадион «Ракета» в Казани готов на 46%
Фото: Динар Фатыхов

В Казани продолжается капитальный ремонт стадиона «Ракета». Готовность объекта достигла 46%, по информации мэрии.

— Сейчас специалисты выполняют монтаж вентиляционной системы и облицовку плиткой помещений, — сообщает пресс-служба.

Полностью обновить первый этаж здания трибун планируется до конца августа. На следующем этапе запланирована установка технологического оборудования, мебели и спортивного инвентаря.

Ранее ФАС одобрила безвозмездную передачу «Рубину» стадиона и тренировочного центра.

Вадим Вахрушев

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