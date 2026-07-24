Стадион «Ракета» в Казани готов на 46%
Завершено устройство напольных покрытий, монтаж оконных блоков и модернизация инженерных систем
В Казани продолжается капитальный ремонт стадиона «Ракета». Готовность объекта достигла 46%, по информации мэрии.
— Сейчас специалисты выполняют монтаж вентиляционной системы и облицовку плиткой помещений, — сообщает пресс-служба.
Полностью обновить первый этаж здания трибун планируется до конца августа. На следующем этапе запланирована установка технологического оборудования, мебели и спортивного инвентаря.
Ранее ФАС одобрила безвозмездную передачу «Рубину» стадиона и тренировочного центра.
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