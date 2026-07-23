Минздрав предлагает направить 60 млрд рублей на лечение ХОБЛ

Проект до 2030 года предусматривает почти 50 млрд рублей из федерального бюджета

Фото: Динар Фатыхов

Министерство здравоохранения совместно с главным внештатным пульмонологом Сергеем Авдеевым разработало проект комплекса мер по борьбе с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Общий объем финансирования программы до 2030 года составит около 60,6 млрд рублей.

— При этом предлагается выделить около 49,5 млрд руб. из средств госбюджета, еще более 11 млрд руб. — из бюджетов субъектов РФ. Около 58,3 млрд руб. из этих средств планируется направить на обеспечение лекарствами нуждающихся, но пока не получающих терапию пациентов, — сообщают «Ведомости».



По оценкам авторов проекта, сейчас права на льготное лекарственное обеспечение за счет федеральных средств не имеют около 400 тыс. из 640 тыс. пациентов с ХОБЛ, состоящих на диспансерном наблюдении. При этом официально в России зарегистрировано более 800 тыс. случаев заболевания, а реальная распространенность может достигать 10 млн человек.

Ранее в интервью «Реальному времени» глава Горздрава Казани назвал заболевания органов дыхания в топе самых распространенных среди казанцев.

Вадим Вахрушев