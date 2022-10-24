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Замминистра транспорта России Александра Суханова освободили от должности

17:12, 24.10.2022
Замминистра транспорта России Александра Суханова освободили от должности
Фото: mintrans.gov.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Александра Суханова по его просьбе.

— Освободить Суханова Александра Викторовича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе, — сказано в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Александр Суханов занимает пост замглавы Минтранса с июля 2020 года. Он курировал вопросы транспортной безопасности.

После теракта на Крымском мосту президент России Владимир Путин возложил полномочия по его защите на ФСБ. О том, что Суханов может уйти в отставку, стало известно 21 октября.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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