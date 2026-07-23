В 19 муниципалитетах Татарстана нет доступных мест для купания

По всей республике на данный момент функционируют 52 пляжа

Фото: Сергей Козлов

В 19 муниципалитетах Татарстана отсутствуют доступные места для купания. Всего в республике функционируют 52 пляжа, рассказал сегодня на совещании главный госинспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев.



При этом задекларировано в Татарстане 56 пляжей — из них четыре до сих пор не открыты, хотя позади половина купального сезона. Речь идет о двух зонах для купания в Мензелинском районе, одной — в Алькеевском и еще одной — в Камско-Устьинском.

— Озвученная статистика не радует, и по имеющимся пляжам [тоже] есть проблемные вопросы, — отметил Мокеев.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Из открытых пляжей 46 находятся на территории 26 муниципальных образований. Остальные 10 — на территории баз отдыха, санаториев и детских оздоровительных лагерей.

Напомним, купание в необорудованных местах — это основная причина гибели людей на воде. В этом году с начала купального сезона в Татарстане погибли 18 человек. Спасено было 12 граждан.