Лавров сообщил, что Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Украиной «грязной бомбы»

Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— После вчерашних телефонных переговоров министра обороны России Сергея Шойгу со своими коллегами из Франции, Великобритании, Турции, но также еще и с главой Пентагона (Ллойдом, — прим. ред.) Остином, мы предприняли необходимые шаги по постановке этого вопроса в международных структурах, прежде всего в ООН в Нью-Йорке, — приводит «РИА Новости» его слова.

Сегодня российские представители поднимут вопрос об этом «в расчете на заинтересованное и профессиональное обсуждение тех проблем, которые мы затронем», добавил Лавров. По его словам, данные о подготовке применения «грязной бомбы» были перепроверены, это не пустое обвинение.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что верить или не верить информации о возможности применения «грязной бомбы» на Украине — дело Запада, однако эта угроза налицо.



Вчера министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким, французским и британским коллегами и выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Позже Великобритания, США и Франция заявили, что не верят в наличие подобного оружия у Украины.



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Татьяна Леухина