В Казани увеличивают число платных парковок

Стоимость часа парковки варьируется от 30 до 70 рублей

Фото: Артем Дергунов

С 27 июля в Казани начнут работу 45 новых участков платной муниципальной парковки. Как сообщили в Дирекции парковок, новые зоны появятся на улицах Нагорной, Вишневского, Волкова, Спартаковской, Мавлютова, Роторной, Терегулова, Попова, Четаева, Лаврентьева, Восстания, Гагарина и других.

— Отдельно среди новых участков выделены зоны с номерами в диапазоне 3хх — это участки льготной парковки, на которых время, отведенное на оплату после постановки автомобиля, увеличено до 30 минут, — сказано на официальном сайте казанского паркинга.

Например, час парковки на улице Вишневского обойдется в 50 рублей, на улице М. Салимжанова — 30 рублей, а у KazanMall — 70 рублей.

Ранее в Казани заработала функция постоплаты парковок.



Вадим Вахрушев