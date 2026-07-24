Бизнес-опрос: как вы взаимодействуете с маркетплейсами и изменится ли формат вашей работы?

— На Wildberries и на Ozon я продаю наклейки под собственным брендом — это единственные каналы моих продаж. Раньше продавали и через «Яндекс Маркет», но доля продаж была невелика, поэтому остались только на двух перечисленных. Из оставшихся маркетплейсов Wildberries обеспечивает порядка 80—90% продаж, оставшееся — Ozon.

Преимущества маркетплейсов заключаются в том, что мне не нужно самой искать клиентов. Я сама придумываю и создаю свой товар, а вот продавать не умею. На электронной площадке этого делать не нужно — ты регистрируешься, и заказы начинают генерироваться. Наше производство выросло благодаря этому: оборот по наклейкам у нас — около 5 млн рублей в месяц. Но есть и минусы: в последнее время условия для селлеров сильно ужесточились. За год комиссии выросли почти на 20%, увеличились тарифы на логистику, обработку и хранение заказов. Были пересмотрены условия размещения рекламы: сейчас нам приходится тратить на нее до 18% от продаж. Ну и еще один минус, очевидный для всех сегодня: из-за атак на склады мы теряем там товар. Пока неизвестно, будут ли нам это как-то компенсировать.

Товар мы не страховали: я только постфактум узнала о том, что 7 июля Wildberries внес корректировки в оферту и теперь не отвечает за форс-мажорные ситуации. При этом все наши поставки на их склады были сделаны еще до 7 июля — когда обновления оферты еще не было. После того как мы об этом узнали, сразу приняли решение о том, что будем вывозить свой товар с их складов и оставлять только минимальное количество. Но программа не дает это сделать — отправляет уведомление о том, что все пункты выдачи товаров переполнены. Однако на самом деле наши знакомые, работающие на пунктах выдачи, отмечают, что места там предостаточно. Видимо, сам маркетплейс отключил эту возможность. Так что мы попали в какую-то ловушку.

Параллельно с этим мы начали искать компанию, которая готова была бы застраховать товар от этих убытков. Отправили заявки разным страховщикам, положительных ответов пока не получили. А вот на Ozon даже сейчас есть функция страховки от риска потерять товар. Мы уточняли в поддержке — она должна действовать в любых случаях, в том числе и при атаках БПЛА. Мы эту функцию, конечно же, включили. Но и товара у нас на этом маркетплейсе не так много, не на такие суммы, как на Wildberries.

Несмотря на все происходящее, мы продолжаем работать на обоих маркетплейсах. Думаю, в большей степени это отражается на покупателях. Работать на электронных площадках остаются очень многие — просто сейчас все поднимут цены, и мы тоже. Будем продавать меньше, сохраняя тот же объем прибыли. При этом видим, как многие продавцы остаются работать на старых ценах и уходят в минус. Проблематика, думаю, состоит в том, что многие не умеют просчитывать цифры, разрабатывать юнит-экономику, делать оптимизационные программы. У себя на предприятии мы скрупулезно считаем и теперь с помощью ИИ видим автоматически генерирующуюся таблицу, сколько мы заработаем или потеряем, если изменим цену на определенную сумму или выделим какой-то процент на рекламу.