Песков — о возможном применении ВСУ «грязной бомбы»: «Угроза налицо»

Верить или не верить информации о возможности применения «грязной бомбы» на Украине, — дело Запада, однако эта угроза налицо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



— Их недоверие не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело — верить или не верить, — приводит РБК слова представителя Кремля.



Фото: flickr.com

Вчера министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким, французским и британским коллегами и обсудил ситуацию на Украине. Он довел до министра обороны Великобритании Бена Уолесса, главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню, главы Минобороны Турции Хулуси Акара озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Позже Великобритания, США и Франция заявили, что не верят в наличие подобного оружия у Украины.



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Татьяна Леухина