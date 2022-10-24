Новости общества

13:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков — о возможном применении ВСУ «грязной бомбы»: «Угроза налицо»

13:16, 24.10.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Песков — о возможном применении ВСУ «грязной бомбы»: «Угроза налицо»
Фото: kremlin.ru

Верить или не верить информации о возможности применения «грязной бомбы» на Украине, — дело Запада, однако эта угроза налицо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Их недоверие не означает, что перестает существовать угроза применения такой грязной бомбы. Угроза налицо. Эта информация была доведена до сведения собеседников министра обороны. Дальше уже их дело — верить или не верить, — приводит РБК слова представителя Кремля.

Фото: flickr.com

Вчера министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким, французским и британским коллегами и обсудил ситуацию на Украине. Он довел до министра обороны Великобритании Бена Уолесса, главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню, главы Минобороны Турции Хулуси Акара озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Позже Великобритания, США и Франция заявили, что не верят в наличие подобного оружия у Украины.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
Справка

«Грязная бомба» — один из вариантов радиологического оружия. Основной ущерб бомба приносит не за счет взрыва, а из-за распространения радиоактивного материала. Использование грязной бомбы может привести к радиационному заражению почвы, воды, к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях.

ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также