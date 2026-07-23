Евросоюз осудил объявленную хуситами морскую блокаду Саудовской Аравии
Блокада нарушает международное право
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас осудила объявленную йеменскими хуситами морскую блокаду Саудовской Аравии. Она назвала эти действия прямой угрозой региональной стабильности и опасной эскалацией.
— Нападение на нефтяной танкер в Красном море неприемлемо, незаконно и еще больше обостряет и без того нестабильную ситуацию в регионе, — передает ее слова «Интерфакс».
Она призвала хуситов гарантировать беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе и Красном море и прекратить все действия, угрожающие жизни моряков и международному судоходству.
— Военно-морская операция Европейского союза ASPIDES по-прежнему твердо привержена защите свободы судоходства для всех в Красном море и прилегающих международных водах в соответствии со своим оборонительным мандатом и планом операции, — сказала Каллас.
Ранее хуситы обвинили Саудовскую Аравию в нарушении режима прекращения огня.
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