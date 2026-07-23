Евросоюз осудил объявленную хуситами морскую блокаду Саудовской Аравии

Блокада нарушает международное право

Фото: Рената Валеева

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас осудила объявленную йеменскими хуситами морскую блокаду Саудовской Аравии. Она назвала эти действия прямой угрозой региональной стабильности и опасной эскалацией.

— Нападение на нефтяной танкер в Красном море неприемлемо, незаконно и еще больше обостряет и без того нестабильную ситуацию в регионе, — передает ее слова «Интерфакс».

Она призвала хуситов гарантировать беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе и Красном море и прекратить все действия, угрожающие жизни моряков и международному судоходству.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Военно-морская операция Европейского союза ASPIDES по-прежнему твердо привержена защите свободы судоходства для всех в Красном море и прилегающих международных водах в соответствии со своим оборонительным мандатом и планом операции, — сказала Каллас.

Ранее хуситы обвинили Саудовскую Аравию в нарушении режима прекращения огня.



Вадим Вахрушев