Казанский суд вернул прокурорам дело ОПС «Тукаевские»

Фото: "Реальное время"

Задний ход громкому уголовному делу по обвинению в поджогах, вымогательствах и аферах в составе ОПС «Тукаевские» только что дал Вахитовский райсуд Казани. Постановлением судьи Артема Идрисова материалы дела в 240 томах подлежат возврату в прокуратуру Татарстана ввиду допущенных процессуальных нарушений, сообщает журналист «Реального времени».



В частности, суд установил: «Обвинение, содержащееся в материалах уголовного дела, не совпадает по содержанию с обвинением, предъявленным подсудимым Наилю Шайхутдинову, Геннадию Кирилову и ряду других фигурантов». Еще одним основанием для возврата суд посчитал тот факт, что следователи МВД по РТ проигнорировали ходатайство одного из предполагаемых лидеров ОПМ, Наиля Шайхутдинова, о новом допросе после предъявления нового обвинения. Отметим, это лишь два фундаментальных, по мнению защиты, нарушения.

Напомним, в Вахитовский райсуд Казани дело «Тукаевских» поступило 8 сентября прошлого года, но, ввиду нехватки места, рассмотрение стали проводить на выезде — сначала в Советском райсуде Казани, затем — в самом большом зале Верховного суда РТ. До оглашения обвинения дошли в декабре, но так и не огласили его до конца. В декабре рассматривающий дело судья Алмаз Ахметжанов получил повышение, и материалы передали судье Идрисову.

С тех пор процесс не продвинулся дальше процедуры продления меры пресечения и рассмотрения ходатайств защиты. На возврате дела прокурору настаивали большинство подсудимых и их защитников. Гособвинитель Руслан Байбиков возражал. Однако суд посчитал — в сложившейся ситуации приговор по делу невозможен.

Тем временем в Следкоме по РТ завершается расследование по более тяжким обвинениям «Тукаевских» — убийствах и покушениях в составе банды.





Ирина Плотникова