«Преступление не совершено»: как Росавтодор отрицал вину ВИП-строителя М-12 Шайдуллина

Вмененный силовиками ущерб 18 млрд рублей госкомпания также не признает

Подсудимый Рамиль Шайдуллин. Фото: скриншот канала "Суды общей юрисдикции Москвы"

Накануне в Бутырском суде Москвы стартовали допросы потерпевших по уголовному делу о предполагаемом присвоении 18 млрд рублей в ходе строительства трассы М-12 с последующей легализацией части этих средств. Первой место за трибуной заняла директор юрдепартамента Росавтодора Екатерина Крылова и четко объявила: заявлений в СК госзаказчик не писал, претензий к арестованному и обвиняемому Рамилю Шайдуллину не имеет, ущерба от его действий нет. Подробности — в репортаже «Реального времени».



Потерпевший не потерпевший?

«Рамиль Фоатович до сих пор является директором ООО СК «Автодор» (дочерней компании структур Росавтодора и генподрядчика участка стройки) — даже из этой информации можно сделать определенные выводы», — заметила представитель госкомпании, дав понять, что со статусом потерпевшей в данном деле ГК «Российские автомобильные дороги» не согласна.

От «Ак Барс Банка» участвовали Андрей Ощепков и юрист Карпов. Когда один из них поинтересовался, как в таком случае Росавтодор стал потерпевшим, Екатерина Крылова с улыбкой ответила: «Так же, как и вы, — постановлением старшего следователя...».

Напомним, на прошлом заседании адвокаты подсудимого Шайдуллина просили исключить банк из числа потерпевших, указывая, что никакое имущество банка главе СК «Автодор» не вверялось и им не присваивалось. А предъявленные к выплате 18 млрд рублей предусмотрены договорами о банковских гарантиях между ПАО «АББ» и московской «Региональной строительной компанией» — субподрядчиком прокладки 50 километров магистрали Казань — Екатеринбург трассы М-12. Договоры заключались на случай неисполнения обязательств и банкротства, что и произошло с «РСК». Судья Андрей Дудкин посчитал ходатайство преждевременным, отметив, что детали данных сделок пока не исследовались. Однако предложение защиты сначала исследовать важные документы, а потом начинать допросы председательствующий отклонил.

Эпизод 1. Как «РСК» банковские гарантии и авансы получала: по эпизоду предполагаемого присвоения на 18,4 млрд рублей в СКР и Генпрокуратуре признали потерпевшими Росавтодор и банк. Рамиля Шайдуллина, согласно обвинению, силовики считают организатором преступного плана хищения средств Росавтодора — бюджетного заказчика работ на М-12. Подряд на возведение участка Дюртюли — Ачит за 128 млрд рублей получила в декабре 2022-го «дочка» заказчика — СК «Автодор». По версии силовиков, Шайдуллин вовлек Бориса Сакуна и Александра Исаева и поспособствовал заключению договора субподряда с их компанией «РСК», хотя среди участников торгов имелся более опытный конкурент — «ДонАэроДорстрой».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Торги в СКР считают фикцией, но полагают — статус победителя вкупе с недостоверными сведениями об отсутствии просроченных долгов и финансовом состоянии «РСК» позволили ей открыть кредитную линию в ПАО «Ак Барс Банк» на 25 млрд рублей и получить в том же ПАО банковские гарантии по договорам на строительство М-12 почти на два десятка миллиардов. Версия следствия такова — руководство «РСК» не имело возможности и намерений выполнять работы по субподряду, но Шайдуллин обеспечил выплату указанному «субчику» 24,9 млрд в качестве авансов, а потом ежемесячно сдвигал сроки выполнения работ, зная, что они «не выполняются в достаточном объеме». По оценке силовиков, на момент разрыва контракта субподряда объем невыполненных «РСК» работ составил 18,4 млрд рублей. Гособвинение намерено доказать в процессе — эта сумма была присвоена. На скамье подсудимых по этому эпизоду только Шайдуллин, хотя обвинения в уводе средств предъявлены и Сакуну с Исаевым, но они в розыске.

Отметим, речь идет о средствах Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Росавтодор: «Самые сложные работы «РСК» завершила»

С приведенной выше версией вчера категорически не согласилась главный юрист госзаказчика. Во-первых, СК «Автодор» продолжает работу по контракту и окончательные подсчеты объема выполненных работ и понесенных затрат еще не проведены, сообщила Екатерина Крылова на вопрос старшего помощника Бутырского районного прокурора Татьяны Капраловой.

Во-вторых, ранее «РСК» выступала генподрядчиком на втором этапе М-12 во Владимирской области и работу выполнила. А на этапе Дюртюли — Ачит та же организация по прямому договору с Росавтодором занималась подготовкой территории строительства, а на субподряде — и сама строила.

— Обвинение полагает, что договор был заключен без цели его исполнения и постройки дороги. Подскажите, достраивать иные субподрядчики начали с нуля, там пустое место было или какая-то часть была построена? — задала вопрос адвокат обвиняемого Рушана Камалова из казанской коллегии «А2К Лигал».

— Я больше скажу: «Региональная строительная компания» завершила самые сложные работы при строительстве автодорог — были возведены мостовые сооружения, внеклассовые, просто колоссальные мосты. И организациям, которые выходили достраивать, оставались, что называется «верхние слои» — благоустройство, достройки какие-то. Не помню, на тот момент Сакун уже сбежал или нет, — сообщила Крылова.

С позицией следствия в части незавершенного объема строительства она также не согласна. Говорит, что в материалах следствия непонятно откуда взялись «абсолютно непонятные цифры» — все те же 18,4 миллиарда: «Мы жалобы писали в ходе следствия относительно беспочвенности претензий как таковой. Потому что игнорируется факт арбитражного процесса в республике Татарстан. Там сейчас в судах определяется объем работ... На момент расторжения [договора субподряда] самые сложные работы «РСК» завершила».

Адвокат Рушана Камалова. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Если предположить, что Шайдуллин принимал от «РСК» невыполненные работы, могло это пройти незамеченным для «Автодор Инжиниринга» (еще одной «дочки» Росавтодора), который обладал функциями строительного надзора на объекте? — прозвучал новый вопрос защиты.

— Конечно, нет, — отвечала представитель госзаказчика.

С ее слов, надзор за расходованием средств ФНБ осуществлял и Сбербанк, но и его представители претензий по части использования финансов не предъявляли.

«Зеркальные» пункты договоров ГК и СК «Автодор»

О проблеме с невыплатой зарплаты заявили на «прямой линии» с президентом страны строители «РСК». В Росавтодоре тут же обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку. Ее результатом стало уголовное дело на руководителя «РСК».

Со стороны генподрядчика задержек не было — в адрес «РСК» были направлены авансы в размере 70% от общей суммы по договору субподряда. Именно такой процент, как отмечала глава юридического департамента госкомпании-заказчика, был заложен и в договор между ГК и СК «Автодор», при этом указывалось, что гендиректор СК обязан выплатить аванс в указанном размере в случае выполнения «субчиком» обязательных условий. В числе таковых был и договор банковской гарантии. Такое требование, как отмечала Екатерина Крылова, «зеркально» прописано и в договорах Росавтодора:

— Головная компания и не отрицает, что чуть ли не напрямую давала указание СК «Автодор» обратиться по выданным гарантиям. Это обычный гражданско-правовой механизм, когда подрядчик сумму неотработанного аванса не возвращает — обратиться в банк, который гарантировал, что эту сумму вернет в случае расторжения договора, если подрядчик не справляется... Шайдуллин был обязан предъявить.

— Ущерба нет, дорога построена, — заметил представитель АББ.

— В рамках уголовного процесса его нет... Есть неисполненные обязательства банка по независимым гарантиям, — парировала Крылова.

— Если ущерба нет, какая гарантия? — выразил недоумение юрист банка. Услышав повтор о неисполненных обязательствах по банковской гарантии, он переиначил вопрос: «Как вы формулируете наличие ущерба в гражданско-правовом споре и в рамках уголовного процесса? Это разные для вас понятия или они все-таки единый смысл несут?»

Крылова стояла на своем: «Являются ли ущерб, который предъявляется физическому лицу в уголовном процессе в объеме 18 млрд рублей, и долг банка по банковской гарантии равнозначными понятиями?! Нет, не являются!»

— Суммы совпадают? — бросил реплику представитель банка.

— Чудесным образом да...

Причинен ли ущерб компании, которую возглавляет подсудимый? На этот вопрос представителя банка дама из Росавтодора также ответила отрицательно. Когда юрист АББ попросил представить подтверждение, она уточнила: «Вменяемым Рамилю Фоатовичу Шайдуллину преступлением по ч. 4 ст. 169 УК РФ (присвоение в особо крупном размере) и по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация похищенных средств) ущерб не нанесен. Поскольку оно [преступление] не совершено».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Эпизод 2. «Отмывание» через девять «организаций без хозяйственной деятельности»: по версии СКР, часть похищенных по первому эпизоду средств была легализована через десять контрагентов «РСК». В их числе — «Строймеханизация», с которой заключались договоры на аренду стройтехники почти на 3,5 млрд рублей, фирма «Звезда» — поставки топлива на 1,4 млрд, поставщик услуг по добыче, выемке и перевозке песка и гравия «Алмаз» — по договорам на 130 млн, «Трансстрой озеленение» — укрепление откосов и кюветов засевом трав на 187 млн рублей... Все эти договоры силовики считают фиктивными, а общий размер отмытых таким образом средств — 12 млрд рублей. В эту сумму включены также 40 млн рублей авансовых платежей в адрес «РСК», компании «Новологистика» и ИП Ерохина.

Обвинение в этой части Рамиль Шайдуллин также отрицает.

За чей счет достраивали участок М-12?

Имелись ли у госкомпании претензии к генподрядчику по качеству работ и срокам их выполнения, которые могли бы стать основанием для расторжения договора между ГК и СК? На этот вопрос казанского адвоката Яны Ковалевой представитель ГК «Автодор» (Росавтодор) отвечала отрицательно, отмечая, что претензии по срокам были к компании «РСК», в связи с чем СК «Автодор» согласовывал с головной компанией и заказчиком меры по разграничению объемов работ и их поэтапному изъятию.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В середине 2024-го начала складываться критическая ситуация на объекте: «РСК» не справлялась с обязательствами... В таких случаях не разом [отношения] расторгают. Чтобы не завалить объект в целом, проводят поэтапную инвентаризацию, чтобы корректно определить сумму работ, в том числе незавершенных, понять, как еще субподрядчики задействованы, — пояснила практику Крылова. И добавила: инициатором требований невозвращенного аванса «РСК» выступил в январе 2025-го генподрядчик, то есть ныне обвиняемый Шайдуллин.

— СК «Автодор» выполнило обязательства по строительству дороги? — прозвучал вопрос Ковалевой.

— Основной ход дороги, позволяющий открыть трассу и доехать из точки А в точку Б, был построен своевременно, в директивные сроки. То есть в сроки, определенные главой государства, решениями правительства, — отвечала представитель Росавтодора, который, напомним, получил в уголовном деле статус потерпевшей компании. Кроме основного хода предусмотрены улучшения — шумозащита, снегозащита и т. д.

Адвокат Яна Ковалева. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Были по этому объекту какие-то претензии к работе Рамиля Фоатовича? Может быть, взыскания, поощрения, награждения?

— Поощрения, награждения были. Взысканий не было... Открывал участок президент Российской Федерации. Мне кажется, это самая высокая оценка.

Гособвинителя интересовало, за чей счет достраивался участок после разрыва контракта с «РСК». Екатерина Крылова отвечала, что никаких дополнительных средств Росавтодор на это не направлял: часть работы выполняли собственными силами и аккумулированными средствами — рассчитывали на банковские гарантии, но до сих пор не дождались выплат. Ведь банк в этом вопросе занял жесткую позицию, считая, договор, составленный на основе неверных сведений, порочным уже на момент его заключения.

Судебный допрос представителей «Ак Барс Банка» стартовал вчера. При этом Ощепковым было заявлено ходатайство о допросе от банка сразу двоих. С учетом большого числа вопросов по сделкам и позиции кредитного учреждения дача показаний этой стороной может растянуться на несколько дней. Следующее заседание назначено на пятницу, 24 июля.

Напомним, в Бутырский суд Москвы это дело было направлено решением Верховного суда РФ — по ходатайству защиты Шайдуллина.