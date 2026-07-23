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Такер Карлсон заявил, что США ведут войну против России

17:39, 23.07.2026

ЦРУ направляет удары по российской территории

Такер Карлсон заявил, что США ведут войну против России
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты фактически ведут войну против России.

— Если ты американец и добиваешься войны с Россией, ты пытаешься уничтожить США, — подчеркнул собеседник RT.

По словам Карлсона, деятельность Центрального разведывательного управления США свидетельствует об участии Вашингтона в конфликте.

Ранее сообщалось, что американская администрация не стала передавать Украине военную помощь.

Вадим Вахрушев

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