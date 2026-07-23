Такер Карлсон заявил, что США ведут войну против России
ЦРУ направляет удары по российской территории
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Соединенные Штаты фактически ведут войну против России.
— Если ты американец и добиваешься войны с Россией, ты пытаешься уничтожить США, — подчеркнул собеседник RT.
По словам Карлсона, деятельность Центрального разведывательного управления США свидетельствует об участии Вашингтона в конфликте.
Ранее сообщалось, что американская администрация не стала передавать Украине военную помощь.
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